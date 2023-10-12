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酒駕男貧病獨居中風無力繳罰款 行政執行官關懷救助

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
沈姓男子酒駕貧病獨居中風，無力繳罰款，嘉義行政分署長柯怡伶率同仁關懷探視，致贈關懷金3000元，以及毛毯、燕麥等營養品。圖／嘉義行政分署提供
沈姓男子酒駕貧病獨居中風，無力繳罰款，嘉義行政分署長柯怡伶率同仁關懷探視，致贈關懷金3000元，以及毛毯、燕麥等營養品。圖／嘉義行政分署提供

雲林縣沈姓男子2014年8月7日，在土庫鎮145號縣道酒駕被警方攔查，酒測超標，5年內再犯，嘉義區監理所雲林監理站裁罰9萬元，沈男拒繳被移送嘉義行政分署執行，查無財產，執行人員日前到戶籍地訪查，發現沈男腦中風頭部裝引流管，又有糖尿病等疾病，視力不佳雙腳行動不便失業，屋內家徒四壁，無妻無子獨居，行政執行官關懷救助，並通報轄區社福主管機關。

執行人員收案通知沈男繳納，調查財產狀況，數度向他開戶銀行發出扣押命令，但都執行無結果，因查無財產執行，執行人員只好到其戶籍地訪查，到場發現沈男腦中風，家徒四壁，無妻無子獨居，兄弟姐妹各自成家立業，無法將他接回同住，僅以所領身障津貼生活。

沈男對酒駕行為深感反省，但目前無能力繳納罰鍰。嘉義行政分署說，沈男雖是酒駕專案執行義務人，但身體及家庭情況令人憐憫，分署列為關懷對象，沈男中風送醫治療，出院後入住雲林縣元長鄉某康復之家。

分署除將他的困苦情況通報轄區社福主管機關，關懷救助，分署長柯怡伶日前率同仁關懷探視，致贈分署關懷金3000元，以及毛毯、燕麥等營養品。沈男感謝嘉義分署愛心關懷。嘉義分署說，酒駕害人害己，對惡意欠繳義務人，秉持公義，依法持續強力執行，但執行過程發現弱勢義務人亟待救助，主動關懷救急，轉介公私社福機關、團體，助義務人度過難關。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

沈姓男子酒駕貧病獨居中風，無力繳罰款，嘉義行政分署長柯怡伶率同仁關懷探視，致贈關懷金3000元，以及毛毯、燕麥等營養品。圖／嘉義行政分署提供
沈姓男子酒駕貧病獨居中風，無力繳罰款，嘉義行政分署長柯怡伶率同仁關懷探視，致贈關懷金3000元，以及毛毯、燕麥等營養品。圖／嘉義行政分署提供

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