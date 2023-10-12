雲林斗六西平路施工大塞車

雲林台1丁線斗六市西平路段昨天開始路面刨除重鋪工程，因封路、調撥車道，加上該路段號誌秒數較長，造成嚴重塞車，有的車等了4次號誌變換才通過，有民代也塞在車陣耽誤會勘行程，怨聲載道。公路局雲嘉南區養護工程分局表示，廠商疑未按計畫施作，已要求立即改採半半施工，並將裁罰。

台1丁線是莿桐鄉連結斗六市的交通要道，附近有學校、住宅區、雲林科技工業區，昨上午起4公里至6公里處開工整修，有不少車輛塞在回堵的長長車陣中，準備上班的陳姓男子說，等了4次的80秒紅燈，才順利開到明德北路口右轉；許多人紛紛說「這段時間絕對要繞路，否則真的會塞到怕」。

雲嘉南區養護工程分局斗南工務段長李俊儒說，承包商昨違反當初的封閉一半道路施工、另一半開放通行施工計畫，要求立刻改進，考量上下班、學校上下課，將視現場狀況請廠商調整施工時間。雲縣警局交通隊表示，研擬是否調整該路段號誌秒數，疏導車流。