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全台唯一…清代道署遺構 台南校園原地展出
南市永福國小校舍5年前重建，發現清期台灣兵備道署遺構，是全台灣唯一的道署衙門古蹟現場，採現地保留，打造成歷史、文化教育重要場址，遺構展示中心昨天開幕，讓學生走入校園就進入歷史，成為生活日常。
台灣兵備道署是200多年前全台最高行政機關，也是全台唯一道署衙門古蹟現場，是台南市定古蹟，遺構展示中心呈現不同時期出土文物，包括貝殼生態遺留、清代手繪紋飾瓷器、日治時期瓷杯等。中央展區以流線設計呈現時間長河意象，不同時期出土的文物，展示在各文化層展櫃中，可透過文物認識不同時期的生活。
市長黃偉哲說，文化古都台南可說是「掘地三尺有古蹟」，校舍重建挖到古蹟，連開闢道路也會挖到；永福國小「清代道署遺構」未來將是台南市校外教學重要教育據點。
永福國小學生吳秉祐、陳筱涵擔任導覽員解說，對家鄉與學校的歷史如數家珍。文化局長謝仕淵說，展示中心除保存與活化文化資產，也要將這片土地的歷史融入學校教育，從小扎根，培養下一代文化公民。
校長楊淑晏說，清代道署遺構展示中心成立，有極為重要的意涵，過去只能在文字或圖片看到、耳裡聽到的歷史，如今跨越時空真實呈現，孩子在校園就能近距離感受歷史真實存在。
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