台南改善通學步道 電線桿未遷

台南市政府已核定學校申請改善通學步道18案，不過多名議員昨天質詢時，拿出照片指出有的步道完工仍有電線桿、變電箱等障礙物，依然不通暢、阻礙行走，也要求通學步道要進入社區，構成安全網，並建置安全地圖。南市教育局表示，盡速轉請相關局處會勘、檢視各校的通學步道，以利提出改善方案爭取補助。

教育局昨於議會定期會業務報告指出，學校申請通學步道改善共28案、總金額4.89億元，目前獲核定18案、3.1億元，部分完工，並持續輔導有需求學校提報計畫，另，教育及宣導部分，去年起成立交通安全教育輔導團，到各校輔導相關繪本、圖像或影片等融入課程使用，以及進行交通安全教育戶外體驗等。

市議員黃肇輝、郭鴻儀、陳秋萍、陳皇宇、陳秋宏、沈震東、朱正軒等人都對通學安全提出質詢，陳皇宇秀出照片，歸仁區有學校完成通學步道，路上卻還立著電線桿、電信箱，「步道不通暢，怎談得上安全的通學步道？」陳秋宏也拿照片指麻豆某學校改善後僅是家長方便接送，圍牆邊路線上仍有電線桿、變電箱阻礙，學生要走回家依然沒路可走。

郭鴻儀則說，設置通學步道的單位除學校，還有工務局、區公所，缺乏整合才會造成亂象，且目前的通學步道都在學校四周，應是要從住家到學校，例如日本通學步道就掛上「學童通道」的牌子，新北市有將校園旁道路用標線畫為通學步道，上下學禁止車輛進入；郭也建議應打造通學安全網，每校結合商家設問路店，建置安全地圖，學生遇到下雨、身體不舒服甚至遇到歹徒都可前往躲雨及求助。

教育局長鄭新輝說，會請學校確實於施工前與相關單位溝通協商，避免二次施工，也強化通學安全網。工務局表示，將協助改善通學步道不友善情形。