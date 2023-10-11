全運會21日台南開幕 開放1千人電子索票入場

睽違16年，112年全國運動會10月21日將在大台南會展中心開幕，台南市政府今天宣布，限量1000張入場券，12日上午9時至16日下午5時開放電子索票。

112年全運會在台南，21日開幕，為期6天，市府將開放1000人參與開幕典禮，共同為選手加油，同時見證台南400年時光流轉。

台南市政府發布新聞稿指出，今年全運會採用票務系統索取電子票券入場，索完為止，10月21日憑電子票券參與開幕典禮，還可獲得台南市永華國民運動中心2張體驗券，10月22日至12月31日可前往運動中心領取。

市府預定10月21日下午4時開放索票民眾進場，未成功索取電子票券者，當天晚上7時30分可至現場排隊入場，參加選手之夜演唱會。