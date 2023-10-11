台西五星級公廁挨批像座大馬桶 連假還「限時使用」

雲林縣政府斥資千萬元，在台西鄉地方信仰中心「安西府」旁興建1座號稱五星級公共友善廁所，上月啟用、試營運至今，因外觀新穎，有不少人專程前來使用，甚至拍照打卡，今天卻傳「開放時間有限、部分廁所還鎖起來」等狀況；縣府回應持續改進，近日就會交由廟方代管。

為完善「台61幸福公路」西濱快速道路沿線的休息空間，雲林縣政府投入2690多萬元，在人潮聚集最多的台西安西府周邊規畫規模勘稱國道休息站的停車區及全新廁所，上月24日啟用。

中秋、雙十連假不少人返鄉且使用該座廁所，其因外觀有特殊的曲線設計，加上中空屋頂使採光、氣流都明亮通透，瞬間變成觀光景點，但也有人調侃像座大型坐式馬桶，引發一陣熱烈討論。

雙十連假剛結束，有網友在地方社團發文指稱，放假特地來參觀，結果遇到下雨，內部空間在漏水，甚至有人發現部分門被上鎖。

一名台西鄉民說，該廁所鄰近1家連鎖超商，遊客到廟參拜後，也會順道至商店購物，十分方便，「類休息站」的立意很好，但連假期間下午未到5點廁所門就被關起來，造成大家無法使用，他建議周末或連假可延長開放時間。