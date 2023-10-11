快訊

古惑仔包圍派出所？20多人攜「討債字牌」圍聚喊叫 高雄警動員驅離

涉詐領公款…高虹安出庭不認罪 檢形容貪汙案：助理費不是助理的

苦熬800個交易日！美債這波熊市比達康、海嘯沉淪期還長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市登革熱1萬4259例！近3日較上周降逾3成 防疫見曙光

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市登革熱疫情本周前3天的病例數共665例，較上周同期997例大幅減少33%，且南市病媒蚊監測指數連兩周下降，防疫見曙光。圖／南市衛生局提供
台南市登革熱疫情本周前3天的病例數共665例，較上周同期997例大幅減少33%，且南市病媒蚊監測指數連兩周下降，防疫見曙光。圖／南市衛生局提供

台南市本土登革熱今天新增242例，累積1萬4259例，依衛福部疾管署統計資料顯示，上周南市登革熱疫情持平，較前一周略下降2%，但本周前3天的病例數共665例，較上周同期997例大幅減少33%。且南市病媒蚊監測指數連兩周下降，疾管署預估本周病例數將明顯下降，為登革熱疫情帶來曙光。

市長黃偉哲表示，這是非常振奮人心的好消息，這段疫情以來南市府統合所有人力、物力資源，全力投入登革熱防疫工作，各局處防疫同仁及國軍弟兄皆兢兢業業，不分平日或假日，不管天氣艷陽高照或大雨滂沱，堅守崗位出勤支援絲毫不敢懈怠，也非常感謝所有市民的體諒與配合。

他說，近期降雨量持續下降，氣溫亦逐漸轉涼，對於登革熱防疫是一大助力，籲請市民能持續配合市府防疫措施，澈底落實家戶內外環境巡檢孳清，趁勝追擊，一舉將隱藏在社區中的病媒蚊「趕盡殺孓」。

登革熱防治中心主任蘇世斌表示，根據近期防治中心的近期監測數據顯示，各區近2周社區病媒蚊密度呈現下降趨勢，誘卵桶陽性率及卵粒數雙雙下降，這周整體誘卵桶陽性率較上周下降13.16%，特別是中西區下降19.17%，東區下降19.07%，安平區15.38%，安南區15.03%；另整體卵粒數較上周下降6.57%，安平區下降11.99%，安南區下降9.22%，中西區8.19%，東區6.66%，顯示防治策略確實發揮成效。

防治中心表示，截至10月8日累計已查核656場次，動員68,639人次，調查353,236戶，查獲1,726間陽性戶，7萬6381個積水容器，2171個陽性容器並完成清除。

登革熱 疫情 病媒蚊

延伸閱讀

北市登革熱本土病例新增4人 有台南、雲林活動史

登革熱本土病例數「超過2014整年紀錄」新增5例長者死亡

登革熱噴藥家中物遺失 她質詢陳其邁：為何警察不陪同

台南新增登革熱237例、累積1萬4017例 新策略奏效病媒蚊指數下降

相關新聞

台西五星級公廁挨批像座大馬桶 連假還「限時使用」

雲林縣政府斥資千萬元，在台西鄉地方信仰中心「安西府」旁興建1座號稱五星級公共友善廁所，上月啟用、試營運至今，因外觀新穎，...

南市登革熱1萬4259例！近3日較上周降逾3成 防疫見曙光

台南市本土登革熱今天新增242例，累積1萬4259例，依衛福部疾管署統計資料顯示，上周南市登革熱疫情持平，較前一周略下降...

學校午餐中央廚房遠在15公里外 南市議員憂心學生吃到冷菜飯

台南市多名議員今天針對營養午餐提出質詢，尤其進口蛋與液蛋疑慮，教育局強調，開學以來未使用液蛋與進口蛋，另外，關廟、龍崎等...

家長接不完的補習班招生電話 南市議員籲重視個資外洩

台南市議員陳怡珍今天質詢指教育局曾在2019年爭取前瞻經費補助，投入5.5億元於國中小建置具備互動教學功能的智慧學習教室...

讓教師減壓更快樂 嘉義市府明年調降幼兒園師生比

嘉義市議會上午針對未來台灣學會等團體，7月調查全台教師快樂指數，嘉市教師最不快樂程度，高居全台前三名，通過議員林煒軒提案...

傻眼！台南麻豆YouBike站址竟遭亂停機車包圍

台南麻豆轉運站上月甫設立的微笑單車YouBike站址，近日國慶連假竟遭多輛機車包圍動彈不得，除讓租借者傻眼外，更讓不少鄉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。