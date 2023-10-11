南市登革熱1萬4259例！近3日較上周降逾3成 防疫見曙光

台南市本土登革熱今天新增242例，累積1萬4259例，依衛福部疾管署統計資料顯示，上周南市登革熱疫情持平，較前一周略下降2%，但本周前3天的病例數共665例，較上周同期997例大幅減少33%。且南市病媒蚊監測指數連兩周下降，疾管署預估本周病例數將明顯下降，為登革熱疫情帶來曙光。

市長黃偉哲表示，這是非常振奮人心的好消息，這段疫情以來南市府統合所有人力、物力資源，全力投入登革熱防疫工作，各局處防疫同仁及國軍弟兄皆兢兢業業，不分平日或假日，不管天氣艷陽高照或大雨滂沱，堅守崗位出勤支援絲毫不敢懈怠，也非常感謝所有市民的體諒與配合。

他說，近期降雨量持續下降，氣溫亦逐漸轉涼，對於登革熱防疫是一大助力，籲請市民能持續配合市府防疫措施，澈底落實家戶內外環境巡檢孳清，趁勝追擊，一舉將隱藏在社區中的病媒蚊「趕盡殺孓」。

登革熱防治中心主任蘇世斌表示，根據近期防治中心的近期監測數據顯示，各區近2周社區病媒蚊密度呈現下降趨勢，誘卵桶陽性率及卵粒數雙雙下降，這周整體誘卵桶陽性率較上周下降13.16%，特別是中西區下降19.17%，東區下降19.07%，安平區15.38%，安南區15.03%；另整體卵粒數較上周下降6.57%，安平區下降11.99%，安南區下降9.22%，中西區8.19%，東區6.66%，顯示防治策略確實發揮成效。

防治中心表示，截至10月8日累計已查核656場次，動員68,639人次，調查353,236戶，查獲1,726間陽性戶，7萬6381個積水容器，2171個陽性容器並完成清除。