學校午餐中央廚房遠在15公里外 南市議員憂心學生吃到冷菜飯

台南市多名議員今天針對營養午餐提出質詢，尤其進口蛋與液蛋疑慮，教育局強調，開學以來未使用液蛋與進口蛋，另外，關廟、龍崎等偏鄉學校因無中央廚房，只能靠歸仁區歸南國小中央的廚房提供，車程超過30分鐘，學生只能吃冷飯菜，天氣轉涼，要求教育局重視，教育局表示，將擴充關廟國中廚房設備，就近供餐。

蔡育輝、陳皇宇等多名市議員在定期會質詢時都關心學校午餐議題，蔡育輝、杜素吟等人關心午餐蛋品食用問題，說許多縣市都禁止營養午餐使用液蛋，但台南沒禁止，讓家長擔心。教育局長鄭新輝說，今年1月1日至9月底開學至今，經會同農業及衛生單位實地訪查及透過教育部校園食材登錄平台食材資訊顯示，學校均採購國產可溯源雞蛋，無使用液態蛋問題。

目前台南市國中小有94.4%學校午餐由公辦公營的自設廚房供應，其中有56所學校設中央廚房，負責供應161校，聯合供餐比率高達77%，成效6都第一，但陳皇宇指關廟、龍崎10所國中小只有關廟國中有廚房，且只供給自己，數量400多個；而其他學校除了由膳食廠商提供桶餐，就是由歸仁區歸南國小題供，但車程要30分，到學生嘴裡，飯菜都已冷了，由於天氣將轉冷，希望能多設中央廚房，提供此兩區孩子較熱的午餐。

鄭新輝表示，將了解關廟國中現有廚房的狀況，若空間、動線等許可，將擴充關廟國中的設備，增加午餐的供應量，提供有需求的學校，另將爭取經費找適合的學校設中央廚房，因應部分學校因學生人數增多的需求。