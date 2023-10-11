快訊

哈佛學生挺巴勒斯坦 投資大老要求校方公開名單以拒聘

誰下令提早20分鐘放國慶焰火？ 台中觀旅局長終於說了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

家長接不完的補習班招生電話 南市議員籲重視個資外洩

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員陳怡珍今指家長有接不完的補習班招生電話，要求教育局重視個資外洩問題。圖／擷取畫面
台南市議員陳怡珍今指家長有接不完的補習班招生電話，要求教育局重視個資外洩問題。圖／擷取畫面

台南市議員陳怡珍今天質詢指教育局曾在2019年爭取前瞻經費補助，投入5.5億元於國中小建置具備互動教學功能的智慧學習教室，引進75吋可觸控大螢幕顯示器等軟硬體元件，但許多低年級學生及家長反應，目前只剩下一、二年級教室仍使用單槍投影機，由於機體老舊加上畫面閃爍，效果不好，影響學習成效，希望能汰換成大螢幕顯示器。

陳怡珍強調，雖然台南市建立智慧學習教室的速度已經領先全國，但在同校師生的眼中，還是會有低年級與中高年級在教學設備上的落差，台南市應該自我要求，以最快的速度全面性建置各級教室的大螢幕顯示器，以增進應用科技互動教學，提升學生的學習品質。

教育局長鄭新輝表示，已編列經費規畫在2年內完成一、二年級與九年級教室的智慧學習系統，由於關係到教師上課的連貫性，未來將以九年級教室為優先，並盡速速完成國中小全面性設置。

陳怡珍也指出，每逢升學時期，家中有求學階段孩子的家長就會時常接到補習班業者的招生電話，更曾有家長遭遇自稱是「與學校合作的線上教學老師」在晚上9點多到家中按電鈴的情形，不知情的孩子應門後就被反覆詢問學習狀況。

陳怡珍說，對方對學生畢業國小、即將就學的國中學校資訊瞭若指掌，但針對自身的所屬單位卻是含糊其辭，未正面回應。更別說其他像是手機、簡訊、市內電話等瘋狂問候的行徑，家長實在不堪其擾。陳怡珍要求教育局應針對學生個資外洩疑慮，加強重視，以防堵這類情形每年一再發生。

鄭新輝說，學生個資外洩的問題一直都很困擾，會宣導告知家長與學生不理會相關訊息；並加強宣導有關洩漏個資的法律問題，強調絕對不能圖利業者。

教室 教育局 個資

延伸閱讀

南市學校經營與教學創新 仁德幼兒園蟬連KDP認證特優

台南主辦全運會花7百萬辦演唱會 議員質疑選手之夜變歌手之夜

台南市5年16校拿閱讀磐石獎怎麼辦到的？ 教育局長這麼說

獎盃櫥窗成藝術展示空間 南市教育局讓美力綻放

相關新聞

讓教師減壓更快樂 嘉義市府明年調降幼兒園師生比

嘉義市議會上午針對未來台灣學會等團體，7月調查全台教師快樂指數，嘉市教師最不快樂程度，高居全台前三名，通過議員林煒軒提案...

家長接不完的補習班招生電話 南市議員籲重視個資外洩

台南市議員陳怡珍今天質詢指教育局曾在2019年爭取前瞻經費補助，投入5.5億元於國中小建置具備互動教學功能的智慧學習教室...

傻眼！台南麻豆YouBike站址竟遭亂停機車包圍

台南麻豆轉運站上月甫設立的微笑單車YouBike站址，近日國慶連假竟遭多輛機車包圍動彈不得，除讓租借者傻眼外，更讓不少鄉...

國慶連假人潮湧入 嘉義縣18鄉鎮技藝展破3千人次入場

嘉義縣文化基金會舉辦18鄉鎮技藝展，展出「嘉藝36技」精巧技藝，國慶連假前開展，一度遇上颱風攪局，雖然天氣不穩定，但截至...

影／全國第二長鋼拱橋在嘉市 新建盧山橋及東義路拓寬完工

連接嘉義縣市新建盧山橋及東義路拓寬完工通車典禮，上午市長黃敏惠、內政部國土管理署長吳欣修等來賓啟動，雙拱肋鋼拱橋梁，採單...

嘉市光織影舞展吸引82萬人潮 促進觀光發展

2023嘉義市光織影舞活動昨天落幕，橫跨中秋、國慶連假，12天展期，吸引近82萬人次參觀人潮，超過半數為外地遊客慕名而來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。