家長接不完的補習班招生電話 南市議員籲重視個資外洩

台南市議員陳怡珍今天質詢指教育局曾在2019年爭取前瞻經費補助，投入5.5億元於國中小建置具備互動教學功能的智慧學習教室，引進75吋可觸控大螢幕顯示器等軟硬體元件，但許多低年級學生及家長反應，目前只剩下一、二年級教室仍使用單槍投影機，由於機體老舊加上畫面閃爍，效果不好，影響學習成效，希望能汰換成大螢幕顯示器。

陳怡珍強調，雖然台南市建立智慧學習教室的速度已經領先全國，但在同校師生的眼中，還是會有低年級與中高年級在教學設備上的落差，台南市應該自我要求，以最快的速度全面性建置各級教室的大螢幕顯示器，以增進應用科技互動教學，提升學生的學習品質。

教育局長鄭新輝表示，已編列經費規畫在2年內完成一、二年級與九年級教室的智慧學習系統，由於關係到教師上課的連貫性，未來將以九年級教室為優先，並盡速速完成國中小全面性設置。

陳怡珍也指出，每逢升學時期，家中有求學階段孩子的家長就會時常接到補習班業者的招生電話，更曾有家長遭遇自稱是「與學校合作的線上教學老師」在晚上9點多到家中按電鈴的情形，不知情的孩子應門後就被反覆詢問學習狀況。

陳怡珍說，對方對學生畢業國小、即將就學的國中學校資訊瞭若指掌，但針對自身的所屬單位卻是含糊其辭，未正面回應。更別說其他像是手機、簡訊、市內電話等瘋狂問候的行徑，家長實在不堪其擾。陳怡珍要求教育局應針對學生個資外洩疑慮，加強重視，以防堵這類情形每年一再發生。

鄭新輝說，學生個資外洩的問題一直都很困擾，會宣導告知家長與學生不理會相關訊息；並加強宣導有關洩漏個資的法律問題，強調絕對不能圖利業者。