讓教師減壓更快樂 嘉義市府明年調降幼兒園師生比

嘉義市議會上午針對未來台灣學會等團體，7月調查全台教師快樂指數，嘉市教師最不快樂程度，高居全台前三名，通過議員林煒軒提案，要求市府改善；教育處長郭添財說，教師兼行政職負荷壓力大，不快樂如同護理人員，是全國性問題，市府明年將調降幼兒園師生比例、盤點不必要行政減壓，增加快樂因子等多管齊下。

議會臨時會上午閉幕，通過提案：建請市府釐清改善教師不快樂居國內前三名現象，提出具體教師減壓、簡化行政工作作為。調查指出老師不快樂、壓力大可能原因：每日平均工作時數長，處理行政時數長。縣市教育局對老師支持系統可能不彰。被賦予非教育相關政策宣傳壓力。行政或教育系統及資料庫間缺乏串接，導致重複且無止盡數據填報。

教育處長郭添財會後受訪指出，調查公布市府立即討論，找教師工會了解，現在教師面對家庭功能弱化、經濟因素，還要處理課業以外輔導、家庭連繫，不快樂是全國普通問題，排序無太大意義，教育部應正視教師不快樂問題。

嘉市教育預算70億元，占總預算近3分之1，教育是政務之首，為減輕教師壓力，除改善職場館設施，明年將率全國之先，將幼兒園幼幼班師生比例1：8調降為1：6，小班由1：15降到1：12。

郭添財說，教育處會盤點教師工作，增加福利及教師快樂因子，對師培生在職訓練教師是志業，賦予教職人生意義價值，不只教師，現在教育公職人員每天上班也常逾12小時，仍充滿熱誠愉悅。