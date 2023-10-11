快訊

哈佛學生挺巴勒斯坦 投資大老要求校方公開名單以拒聘

誰下令提早20分鐘放國慶焰火？ 台中觀旅局長終於說了

台南市擬訂淨零管理自治條例草案 邁向永續城市

中央社／ 台南11日電

因應氣候變遷，台南市政府去年著手擬訂台南市淨零永續城市管理自治條例草案，將送台南市議會審議，朝永續城市願景邁進。

台南市政府環保局今天在市政會議說明台南市淨零永續城市管理自治條例草案時指出，「氣候變遷因應法」今年2月頒訂，明定2050年溫室氣體淨零排放目標。台南市溫室氣體排放量2010年起逐年下降，2020年人均排放量為六都第3低，且低於全國平均。

台南市長黃偉哲2021年簽署「氣候緊急宣言」，台南市府去年著手擬訂台南市淨零永續城市管理自治條例草案，以台南市低碳城市自治條例為架構，增修調整為49條，分為7大章節，包括總則、溫室氣體減量、氣候變遷調適、循環永續推動、淨零綠生活推廣、罰則及附則。

環保局表示，台南市淨零永續城市管理自治條例草案若通過後，台南市低碳城市自治條例將廢止，屆時推動目標以實質降低碳排、加速推動綠能、優化節電設備、發展綠色運輸、氣候變遷調適及循環永續生活為6大核心項目。

此外，台南市府各單位也將全面投入推動，工務局及經濟發展局主責要求一定用電契約容量用戶或新建、增建、改建建築物，應於屋頂或適當場所設置一定比例太陽能光電系統、儲能設備或購買再生能源電力及憑證。

交通局及環保局推動一定規模以上計程車客運服務業、物流業及外送平台業應優先使用低碳運具，並按年提高使用占比。

氣候變遷 計程車

延伸閱讀

網瘋傳「被蔣萬安廢止的法規」藍怒轟柯文哲損人成就己

彰化羽毛飼料廠飄惡臭已被罰421萬 今持續監測

禁止餵養遊蕩犬貓自治條例 苗縣府今開公聽會廣納意見

底渣去化一條龍 苗栗推再生粒料使用在公共工程入法

相關新聞

讓教師減壓更快樂 嘉義市府明年調降幼兒園師生比

嘉義市議會上午針對未來台灣學會等團體，7月調查全台教師快樂指數，嘉市教師最不快樂程度，高居全台前三名，通過議員林煒軒提案...

家長接不完的補習班招生電話 南市議員籲重視個資外洩

台南市議員陳怡珍今天質詢指教育局曾在2019年爭取前瞻經費補助，投入5.5億元於國中小建置具備互動教學功能的智慧學習教室...

傻眼！台南麻豆YouBike站址竟遭亂停機車包圍

台南麻豆轉運站上月甫設立的微笑單車YouBike站址，近日國慶連假竟遭多輛機車包圍動彈不得，除讓租借者傻眼外，更讓不少鄉...

國慶連假人潮湧入 嘉義縣18鄉鎮技藝展破3千人次入場

嘉義縣文化基金會舉辦18鄉鎮技藝展，展出「嘉藝36技」精巧技藝，國慶連假前開展，一度遇上颱風攪局，雖然天氣不穩定，但截至...

影／全國第二長鋼拱橋在嘉市 新建盧山橋及東義路拓寬完工

連接嘉義縣市新建盧山橋及東義路拓寬完工通車典禮，上午市長黃敏惠、內政部國土管理署長吳欣修等來賓啟動，雙拱肋鋼拱橋梁，採單...

嘉市光織影舞展吸引82萬人潮 促進觀光發展

2023嘉義市光織影舞活動昨天落幕，橫跨中秋、國慶連假，12天展期，吸引近82萬人次參觀人潮，超過半數為外地遊客慕名而來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。