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國慶連假人潮湧入 嘉義縣18鄉鎮技藝展破3千人次入場

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
國慶連假人潮湧入嘉義縣，18鄉鎮技藝展破3千人次觀賞，展期至10月15日。記者黃于凡／攝影
國慶連假人潮湧入嘉義縣，18鄉鎮技藝展破3千人次觀賞，展期至10月15日。記者黃于凡／攝影

嘉義縣文化基金會舉辦18鄉鎮技藝展，展出「嘉藝36技」精巧技藝，國慶連假前開展，一度遇上颱風攪局，雖然天氣不穩定，但截至國慶連假最後一天為止，5天就吸引3千多人次觀展。縣長翁章梁表示，「嘉藝36技」展至10月15日，鼓勵大家把握機會到場參觀。

翁章梁說，展覽分成生活和信仰2大主題區，從過去日常生活常見的竹編、木作，到信仰孕育的傳統技藝，穿越時空回到過去，一覽當時就近取材並重視生態永續的年代，藝師展現先人智慧，更隨時時代演變，發展出文創及潮流商品，造就高手就在民間的文化傳承力。

中埔農會總幹事李甯潔表示，這次與文基會合作協助展覽，推出現場每天前100名完成指定任務的觀展民眾，可獲得穰穰直賣所50元折價券及絲瓜系列保養品7折券，連假期間吸引人流前來觀展，也讓農會銷售業績創下佳績，看過展覽的民眾一致好評，非常成功。

文基會指出，連假期間，不少家長帶著小孩或是家中長者觀展，是一場適合全家參觀的展覽，展出時間至10月15日，於中埔穀倉農創園區免費參觀，開放時間為上午九點半至下午五點半，每日下午三點會有專人導覽介紹，還有機會獲得3D立體書籤。

文基會執行長陳尚雍強調，這次展覽的亮點之一AR科技，將民雄大士爺模擬到手機上，結合實境投影與動畫，按按鈕還能火化升天，是傳統與創新的結合。由於參展人數超乎預期，將再加碼抽出竹編包與詢問度很高的《嘉藝36技》書籍，可鎖定追蹤嘉義縣文化基金會社群臉書、IG。

嘉義縣18鄉鎮技藝展包括阿里山鄉家屋、漁獵，梅山鄉土礱、竹編竹鼓，大埔鄉小提琴、竹管厝，大林鎮白鐵農藥桶、布袋戲偶服，太保市紙糊、雕磚，六腳鄉竹頭筊、懸絲偶，東石鄉王船、蚵篩，布袋鎮北管、鑿花，中埔鄉檳榔染、絲瓜絡，義竹鄉籠花跳、手工製麵，新港鄉手工醬油、手工人像著色，溪口鄉竹編、布景彩繪，竹崎鄉木工修繕、檜木建築模型，朴子市移屋、槺榔掃帚，鹿草鄉蒸籠、白鐵錫器，番路鄉藤編、葫蘆雕刻，水上鄉草鞋、神將，民雄鄉廟宇修復、烘爐。

國慶連假人潮湧入嘉義縣，18鄉鎮技藝展破3千人次觀賞，展期至10月15日。記者黃于凡／攝影
國慶連假人潮湧入嘉義縣，18鄉鎮技藝展破3千人次觀賞，展期至10月15日。記者黃于凡／攝影

連假 嘉義 中埔 國慶 翁章梁

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