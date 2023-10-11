影／全國第二長鋼拱橋在嘉市 新建盧山橋及東義路拓寬完工

連接嘉義縣市新建盧山橋及東義路拓寬完工通車典禮，上午市長黃敏惠、內政部國土管理署長吳欣修等來賓啟動，雙拱肋鋼拱橋梁，採單跨不落墩設計工法，總長205公尺，是全國第二長鋼拱橋，路橋總經費高達10億餘萬元，嘉邑行善團捐7千萬元，建立公私合力典禮，不僅建構橋安、路安、人平安優質生活城市，還成為橋美、水美、風景美的嶄新地景區。

東義路拓寬及盧山橋完工，提供嘉市縣民眾往來安全便利綠色景觀廊道。市府辦喜事慶賀完工，博愛國小管樂班表演暖場，市長黃敏惠上台唱「鬧熱嘉市」，市長、議長陳姿妏及多位議員、國土管理署長吳欣修、行善團理事長徐文志、民雄鄉長林于玲、縣府代表、營造廠、里長等，共同啟動盧山橋及東義路捲軸。

黃敏惠開心展示巧思創新設計邀請函，感謝國土管理署、行善團、議會、市府團隊及營造商等，大家合力完成路橋，不僅解決長期淹水，方便縣市民往來，建構路安人安優質城市，融合人文地景成為嶄新地景區。2位學童朗誦市政顧問詩人渡也為路橋通車完成的新詩。

盧山橋及東義路早期因橋梁梁體高度不足老舊、道路線型不佳，路面過低，區內排水容量不足，長期因颱風豪雨造成橋梁封閉及道路周邊積淹水管制，市府向中央爭取補助，中央地方合作，嘉邑行善團捐7千萬元，總經費含用地費10億3538萬元（市府自籌2億多元），工程2020 年11月5日開工，經近3年努力，8月29日完工。

新建盧山橋全長205公尺採不落墩設計，梁底高度提升後不再阻水，橋梁耐洪、耐震能力大幅提升，橋梁色彩以圓林仔社區油桐花意象為靈感，呈現純白、鵝黃、橘紅交疊配色，鋼拱圈最高達34公尺，兩側設置人行道及6座景觀平台可觀賞河川景色，成為縣市廊道景觀新地標。

東義路全長約1715公尺，拓寬20公尺道路，規畫排水系統，低窪地區道路提高，改善積淹水，過彎線型截彎取直，提升道路安全，道路兩側設人行空間，友善人本環境，設施帶種洋紅風鈴木和茄苳樹，施工團隊克服種種挑戰，新盧山橋去年11月3日先通車，接續趕辦道路拓寬工程8月29日整體完工，為嘉市獲得首座公共工程金安獎。