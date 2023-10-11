快訊

明年中下旬將離開蔣市府？ 李四川曝這兩狀況…隨時可走

哈瑪斯靠低科技推土機 就攻破以色列高科技「鐵牆」

國慶焰火提早20分鐘施放 盧秀燕說這三人要負責

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／全國第二長鋼拱橋在嘉市 新建盧山橋及東義路拓寬完工

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
連接嘉義縣市新建盧山橋及東義路拓寬完工通車，雙拱肋鋼拱橋梁，採單跨不落墩設計工法，總長205公尺，是全國第二長鋼拱橋。圖／嘉市府提供
連接嘉義縣市新建盧山橋及東義路拓寬完工通車，雙拱肋鋼拱橋梁，採單跨不落墩設計工法，總長205公尺，是全國第二長鋼拱橋。圖／嘉市府提供

連接嘉義縣市新建盧山橋及東義路拓寬完工通車典禮，上午市長黃敏惠、內政部國土管理署長吳欣修等來賓啟動，雙拱肋鋼拱橋梁，採單跨不落墩設計工法，總長205公尺，是全國第二長鋼拱橋，路橋總經費高達10億餘萬元，嘉邑行善團捐7千萬元，建立公私合力典禮，不僅建構橋安、路安、人平安優質生活城市，還成為橋美、水美、風景美的嶄新地景區。

東義路拓寬及盧山橋完工，提供嘉市縣民眾往來安全便利綠色景觀廊道。市府辦喜事慶賀完工，博愛國小管樂班表演暖場，市長黃敏惠上台唱「鬧熱嘉市」，市長、議長陳姿妏及多位議員、國土管理署長吳欣修、行善團理事長徐文志、民雄鄉長林于玲、縣府代表、營造廠、里長等，共同啟動盧山橋及東義路捲軸。

黃敏惠開心展示巧思創新設計邀請函，感謝國土管理署、行善團、議會、市府團隊及營造商等，大家合力完成路橋，不僅解決長期淹水，方便縣市民往來，建構路安人安優質城市，融合人文地景成為嶄新地景區。2位學童朗誦市政顧問詩人渡也為路橋通車完成的新詩。

盧山橋及東義路早期因橋梁梁體高度不足老舊、道路線型不佳，路面過低，區內排水容量不足，長期因颱風豪雨造成橋梁封閉及道路周邊積淹水管制，市府向中央爭取補助，中央地方合作，嘉邑行善團捐7千萬元，總經費含用地費10億3538萬元（市府自籌2億多元），工程2020 年11月5日開工，經近3年努力，8月29日完工。

新建盧山橋全長205公尺採不落墩設計，梁底高度提升後不再阻水，橋梁耐洪、耐震能力大幅提升，橋梁色彩以圓林仔社區油桐花意象為靈感，呈現純白、鵝黃、橘紅交疊配色，鋼拱圈最高達34公尺，兩側設置人行道及6座景觀平台可觀賞河川景色，成為縣市廊道景觀新地標。

東義路全長約1715公尺，拓寬20公尺道路，規畫排水系統，低窪地區道路提高，改善積淹水，過彎線型截彎取直，提升道路安全，道路兩側設人行空間，友善人本環境，設施帶種洋紅風鈴木和茄苳樹，施工團隊克服種種挑戰，新盧山橋去年11月3日先通車，接續趕辦道路拓寬工程8月29日整體完工，為嘉市獲得首座公共工程金安獎。

博愛國小管樂班表演暖場，市長黃敏惠上台唱「鬧熱嘉市」。記者魯永明／攝影
博愛國小管樂班表演暖場，市長黃敏惠上台唱「鬧熱嘉市」。記者魯永明／攝影
市長黃敏惠開心展示巧思創新設計盧山橋及東義路拓寬完工通車典禮邀請函，感謝國土管理署、行善團、議會、市府團隊及營造商等。記者魯永明／攝影
市長黃敏惠開心展示巧思創新設計盧山橋及東義路拓寬完工通車典禮邀請函，感謝國土管理署、行善團、議會、市府團隊及營造商等。記者魯永明／攝影
連接嘉義縣市新建盧山橋及東義路拓寬完工通車典禮，上午市長黃敏惠、內政部國土管理署長吳欣修等來賓啟動。記者魯永明／攝影
連接嘉義縣市新建盧山橋及東義路拓寬完工通車典禮，上午市長黃敏惠、內政部國土管理署長吳欣修等來賓啟動。記者魯永明／攝影
嘉邑行善團理事長徐文志率理監事上台致詞。記者魯永明／攝影
嘉邑行善團理事長徐文志率理監事上台致詞。記者魯永明／攝影
連接嘉義縣市新建盧山橋及東義路拓寬完工通車，雙拱肋鋼拱橋梁，採單跨不落墩設計工法，總長205公尺，是全國第二長鋼拱橋。圖／嘉市府提供
連接嘉義縣市新建盧山橋及東義路拓寬完工通車，雙拱肋鋼拱橋梁，採單跨不落墩設計工法，總長205公尺，是全國第二長鋼拱橋。圖／嘉市府提供
連接嘉義縣市新建盧山橋及東義路拓寬完工通車，雙拱肋鋼拱橋梁，採單跨不落墩設計工法，總長205公尺，是全國第二長鋼拱橋。圖／嘉市府提供
連接嘉義縣市新建盧山橋及東義路拓寬完工通車，雙拱肋鋼拱橋梁，採單跨不落墩設計工法，總長205公尺，是全國第二長鋼拱橋。圖／嘉市府提供
市長黃敏惠、議長陳姿妏及多位議員、國土管理署長吳欣修、行善團理事長徐文志、民雄鄉長林于玲、縣府代表、營造廠、里長等，共同啟動盧山橋及東義路捲軸。記者魯永明／攝影
市長黃敏惠、議長陳姿妏及多位議員、國土管理署長吳欣修、行善團理事長徐文志、民雄鄉長林于玲、縣府代表、營造廠、里長等，共同啟動盧山橋及東義路捲軸。記者魯永明／攝影
市長黃敏惠開心展示巧思創新設計盧山橋及東義路拓寬完工通車典禮邀請函，感謝國土管理署、行善團、議會、市府團隊及營造商等。記者魯永明／攝影
市長黃敏惠開心展示巧思創新設計盧山橋及東義路拓寬完工通車典禮邀請函，感謝國土管理署、行善團、議會、市府團隊及營造商等。記者魯永明／攝影

黃敏惠 嘉義

延伸閱讀

嘉市搖滾音樂祭國慶連假吸客逾10萬 延續覺醒音樂祭熱潮

嘉市天后宮百里徒步進香 垃圾不落地帶動廟會環保

嘉市雙十升旗典禮 市長黃敏惠領跳「火肌舞」迎國慶

嘉市南管大師蔡青源辭世 黃敏惠頒褒揚狀

相關新聞

傻眼！台南麻豆YouBike站址竟遭亂停機車包圍

台南麻豆轉運站上月甫設立的微笑單車YouBike站址，近日國慶連假竟遭多輛機車包圍動彈不得，除讓租借者傻眼外，更讓不少鄉...

國慶連假人潮湧入 嘉義縣18鄉鎮技藝展破3千人次入場

嘉義縣文化基金會舉辦18鄉鎮技藝展，展出「嘉藝36技」精巧技藝，國慶連假前開展，一度遇上颱風攪局，雖然天氣不穩定，但截至...

影／全國第二長鋼拱橋在嘉市 新建盧山橋及東義路拓寬完工

連接嘉義縣市新建盧山橋及東義路拓寬完工通車典禮，上午市長黃敏惠、內政部國土管理署長吳欣修等來賓啟動，雙拱肋鋼拱橋梁，採單...

嘉市光織影舞展吸引82萬人潮 促進觀光發展

2023嘉義市光織影舞活動昨天落幕，橫跨中秋、國慶連假，12天展期，吸引近82萬人次參觀人潮，超過半數為外地遊客慕名而來...

斗六西平路施工大塞車 紅燈又長...駕駛炸鍋「路怒症」發作

位於雲林縣斗六市的省道台1丁線4至6K今天開始進行路面刨除重鋪工程，受施工封閉及調撥車道影響，加上該路段紅綠燈秒數較長，...

超美！達娜伊谷、爵爵斯橫跨2部落 全台唯一雙名保安林

嘉義縣阿里山達娜伊谷吊橋的盡頭有片茂密森林，是農業部林業及自然保育署編號第1915號保安林，橫跨鄒族山美部落及里佳部落，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。