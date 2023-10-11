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南市農會與日本石川縣 友好交流締結

中央社／ 台南11日電

推廣台日農業交流，台南市農會今天與日本石川縣共同簽署締結友好交流協定。嘉南大圳及烏山頭水庫的建造設計者，奠定台南農業發展基石的八田與一技師就是出身石川縣。

石川縣農業協同組合中央會代表與台南市農會總幹事吳嘉仁，共同簽署締結友好交流協定，未來雙方針對農業技術及人員有更多交流合作，開拓雙方農產品市場，展開互助互惠合作，並規劃農業技術及銷售上交流。

在締結儀式後，安排台日交流懇親會，除了介紹石川縣文化及特色農產，並展示台南各地農產製品，以及各式當地特色美食。其中，日本特地準備石川縣百萬穀米捏製的飯糰，讓大家品嚐看看百萬穀米的好滋味，並表演象徵友好的石川縣特色舞蹈「烏山頭舞蹈」。

台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，台南市跟石川縣有超過百年緣分，出身石川縣的八田與一技師為嘉南大圳及烏山頭水庫的建造設計者，奠定台南農業發展基石，開啟台南與石川縣交流並建立深厚友誼，過去在文化、觀光、物產上往來密切。

依台南市農業局資料，石川縣位於日本中央，氣候四季分明、地形迥異，因而孕育豐富物產，有「美食寶庫」之稱。其中，石川縣花了10年研發成功的「石川縣百萬穀米」，米粒大小及口感嚼勁更勝於國人較熟知的越光米。此外，葡萄界愛馬仕「浪漫紅寶石」，大小為國產巨峰葡萄2倍、顏色如紅寶般光彩奪目，汁多鮮甜、是日本最高等級的葡萄品種，也產自石川縣。

日本 黃偉哲 台南

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