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斗六西平路施工大塞車 紅燈又長...駕駛炸鍋「路怒症」發作

聯合報／ 記者陳苡葳陳雅玲／雲林即時報導
位於雲林縣斗六市的省道台1丁線4至6K今天開始進行路面刨除重鋪工程，受施工封閉及調撥車道影響，加上該路段紅綠燈秒數較長，造成車流回堵。記者陳苡葳／攝影
位於雲林縣斗六市的省道台1丁線4至6K今天開始進行路面刨除重鋪工程，受施工封閉及調撥車道影響，加上該路段紅綠燈秒數較長，造成車流回堵。記者陳苡葳／攝影

位於雲林縣斗六市的省道台1丁線4至6K今天開始進行路面刨除重鋪工程，受施工封閉及調撥車道影響，加上該路段紅綠燈秒數較長，造成嚴重塞車，有民眾連停4次80秒紅燈才順利通過，甚至有民意代表為此耽誤到會勘行程；交通部公路局第5區工程處斗南工務段表示，疑因施工廠商未按計畫施作所致，已要求立即改採半半施工，並依規定裁罰。

台1丁線是莿桐鄉連結斗六市的交通要道，附近有學校、住宅區且鄰近雲林科技工業區，是不少人通勤、通學的必經之路，今天上午起該路段進行長約2公里的路面刨除整修工程，由於該段本身車流量就大，如今又遇施工期，嚴重影響交通，民眾抱怨連連。

斗六民代反映，原定的會勘行程因此延誤了，也有不少駕駛人塞在回堵的長長車陣中，準備上班的陳姓駕駛說，自己等了4次80秒紅燈，才順利開到路口右轉進入明德北路，許多人也紛紛表示「這段時間絕對要繞路，否則真的會塞到怕」。

斗南工務段長李俊儒表示，該路段進行道路刨除重鋪養護工程，工期預計15個日曆天，今天開工，因承包商採取路段封閉、調撥車道方式施工，造成嚴重塞車，違反當初的半半施工（即封閉一半道路施工、另一半則開放通行）計畫，已要求廠商立刻改進，也會依違反施工計畫裁罰。

李俊儒表示，今天廠商是上午8點半進場施工，預計下午5點離場，考量上下班時間及鄰近學校上下課，將視現場狀況請廠商調整施工時間，也會請縣警察局交通隊協助調整交通號誌秒數，減少影響；交通隊也回應下午會派員現勘，研擬是否以時段性增加該路段綠燈秒數，以舒緩堵塞車流。

因斗六正心中學就位於施工路段旁，校方預期下午放學時間周邊交通會大受影響，且校車行進時間也可能因此耽誤，已廣播請學生轉告家長，接送地點移至學校鄰近明德北路段的側門，因工程施工，學生返家時間也可能延誤，請家長見諒並提早因應。

位於雲林縣斗六市的省道台1丁線4至6K今天開始進行路面刨除重鋪工程，不少民眾塞在車陣中，有人甚至等了4次80秒紅燈才通過該路段。記者陳苡葳／攝影
位於雲林縣斗六市的省道台1丁線4至6K今天開始進行路面刨除重鋪工程，不少民眾塞在車陣中，有人甚至等了4次80秒紅燈才通過該路段。記者陳苡葳／攝影
位於雲林縣斗六市的省道台1丁線4至6K今天開始進行路面刨除重鋪工程，受施工封閉及調撥車道影響，加上該路段紅綠燈秒數較長，造成嚴重塞車。記者陳苡葳／攝影
位於雲林縣斗六市的省道台1丁線4至6K今天開始進行路面刨除重鋪工程，受施工封閉及調撥車道影響，加上該路段紅綠燈秒數較長，造成嚴重塞車。記者陳苡葳／攝影
位於雲林縣斗六市的省道台1丁線4至6K今天開始進行路面刨除重鋪工程，施工時間預定至10月25日，每天上午8點半進場施工，預計下午5點收工；今天施工首日嚴重影響交通，斗南工務段將視現場狀況調整施工時間。記者陳苡葳／攝影
位於雲林縣斗六市的省道台1丁線4至6K今天開始進行路面刨除重鋪工程，施工時間預定至10月25日，每天上午8點半進場施工，預計下午5點收工；今天施工首日嚴重影響交通，斗南工務段將視現場狀況調整施工時間。記者陳苡葳／攝影

斗六 塞車 車道 紅綠燈

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