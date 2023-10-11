食農教育有亮點 南市紅龍果3D列印模型教案新體驗

食農教育日益受到各界重視，台南市政府農業局透過農村總合發展計畫，辦理農村社區食農教育，輔導東山區聖賢社區製作紅龍果3D列印模型以及生長階段插畫設計，讓與會者更清楚深入認識。

農業局表示，國內近年來大力推動食農教育體驗活動，讓消費者認識從產地到餐桌過程，且透過食農教育體驗活動瞭了解社區在地農作特色，食農教育今年著重教案及教具開發，今上午分享東山區聖賢社區及佳里區延平社區一同參與教案及教具情形。

農業局長李建裕指出，東山區聖賢社區盛產紅龍果，農業局協助社區規劃紅龍果食農教育體驗活動，製作紅龍果3D列印模型以及生長階段的插畫設計，讓體驗遊客可不受限時間因素，更完整地認識紅龍果。

佳里區延平社區以甘蔗產業聞名，除甘蔗生態教育，也將糖廍活化再利用，農業局協助社區規畫製糖農事體驗活動，以聲音記錄方式，分別規畫「糖廍製糖篇、甘蔗篇、社區歷史篇、鴿笭篇」說故事看板設計，讓延平社區豐厚製糖歷史故事能永續保存。

為加深社區與產業鏈結，農業局透過邀請旅行業者到社區實地踩踏，並給予社區建議及改善方式，期望未來在農遊體驗行程更得消費者青睞。

市長黃偉哲說，今年度預計推出台南東北頂聖蓮軍、梅好時光芒裡偷閒2.0、台南真善美訪菇尋蜜、從南到海摸金追等4條遊玩路線，其中梅好時光芒裡偷閒2.0路線遊程將在本月16日辦理，報名網址。