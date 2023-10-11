南市高端流感疫苗使用 所有廠牌配合中央規劃

外傳「台南市高端疫苗不進校園」，台南市衛生局今澄清，公費疫苗配送採「先到貨、先鋪貨、先使用」原則，接種疫苗廠牌依對象隨機安排辦理，沒有特定廠牌疫苗不進校園問題。

衛生局今天表示，今年政府採購4廠牌疫苗都符合衛生福利部食品藥物管理署查驗登記規定，且經其核准使用/進口，同時每批疫苗都經食品藥物管理署檢驗合格，在品質上有保障。

由於流感疫苗則已有多年使用經驗，非活性流感疫苗在保護力與不良反應發生率上均無差異，民眾可接種任一符合仿單適用年齡流感疫苗。

衛生局澄清，10月6日議會記者會上所表達原意「因為校園施打量比較多，因此在數量分配上會以中央分配給縣市數量較多的廠牌為主，以避免同一校搭配數種不同廠牌的疫苗」，並非「某種廠牌不可進校園」。

衛生局說明，南市在疫苗廠牌分配上，配合中央公費疫苗配送採「先到貨、先鋪貨、先使用」原則，民眾接種疫苗廠牌將依對象採「隨機」安排方式，無法指定廠牌。

依衛生局提供資料，目前台南市獲分配各種疫苗廠牌

比例，包括國光生物科技股份有限公司/AdimFlu-S(QIS)「安定伏」裂解型四價流感疫苗51%；賽諾菲股份有限公司/Vaxigrip Tetra菲流達四價流感疫苗28%；台灣東洋藥品工業股份有限公司/FLUCELVAX QUAD輔流威適流感疫苗12%；高端疫苗生物製劑股份有限公司/MVC FLU Quadrivalent pre-filled syringe injection高端四價流感疫苗9%。