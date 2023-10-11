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嘉縣朴子市三王府庇佑地方 翁章梁贈「安境佑民」匾

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣朴子市三王府歷史久遠，保佑民眾家中平安、五穀豐收、六畜興旺，今年獲縣長翁章梁贈「安境佑民」匾。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣朴子市三王府歷史久遠，保佑民眾家中平安、五穀豐收、六畜興旺，今年獲縣長翁章梁贈「安境佑民」匾。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣朴子市三王府歷史久遠，1964年由信徒捐地興建，神明靈驗香火鼎盛，1993年曾因廟地下陷而重建，周圍住戶自組重建委員會，凝聚力相當強大。議員姜梅紅今年協助廟方向縣府申請「安境佑民」匾，由縣長翁章梁親自到廟贈匾，感謝三王府的祝福與庇佑。

民政處指出，朴子市「三王府」的歷史久遠，最早可追溯至1964年，由弟子黃清輩夫婦捐出土地興建廟宇，廟方恭請東安宮中壇元帥哪吒李元帥起駕相助，同年入火安座，並賜名為「李曾王」，以三姓明公的身分保佑鄰里五穀豐收、六畜興旺，因有求必應所以香火旺盛。

1993年因廟地下陷，藍天社區住戶組成重建委員會，恭請港口宮天上聖母、鯤鯓五府千歲、萬善爺公以及中寮城隍爺公的聖駕，也加入敕封「李曾王」千歲入座，由玉皇大帝賜名為「三王府」，1995年三王府正式入火安座，成為今日所見的廟宇。

翁章梁說，朴子市三王府對地方相當重要，很榮幸自己能有機會贈「安境佑民」匾給三王府，這是一種莫大的福氣，感念三王府一直以來對地方的庇佑，希望在鄉親脆弱無助時，能在三王府找到依靠，獲得安定心情，祝福三王府繼續庇佑鄰里鄉親。

議員姜梅紅指出，三王府的歷史可追溯至民國53年，由弟子黃清輩夫婦捐出土地興建，而在民國82年，由藍天社區住戶組成的重建委員會進行了重建，廟宇重新入座；民國84年正式入火安座，成為今日所見的廟宇，協助三王府向縣府民政處申請安境佑民匾。

嘉義縣朴子市三王府歷史久遠，保佑民眾家中平安、五穀豐收、六畜興旺，今年獲縣長翁章梁贈「安境佑民」匾。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣朴子市三王府歷史久遠，保佑民眾家中平安、五穀豐收、六畜興旺，今年獲縣長翁章梁贈「安境佑民」匾。圖／嘉義縣政府提供

朴子 議員 翁章梁

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