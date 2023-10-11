秋冬限定美景 番路鄉半天岩琉璃光影如夢幻仙境吸睛

嘉義縣台18線阿里山公路上的竹崎鄉頂石棹、番路鄉半天岩等景點，秋冬形成的「琉璃光」，是季節限定美景；攝影家曾國根日前晚上開車上半天岩，拍到璀燦夢幻琉璃光美景，貼臉書分享，網友驚嘆光影雲霧變化奇幻美景，宣告進入觀賞琉璃光影季節。

曾國根是拍攝琉璃光達人，用鏡頭捕捉夢幻琉璃夜美景，琉璃光通常出現在有雲霧裊繞夜空，燈光透過雲霧折射，產生琉璃般透光色澤，琉璃光影夜色，讓識與不識來自四方攝影好友，歡聚山頭，熱絡不喧嘩，「景緻美氣氛佳」，感觀享受是景緻，心靈感受是人。

觀賞拍攝琉璃光10月至隔年3月，當冷空氣南下，空氣中有足夠水氣，會逐漸形成雲霧，燈光透過雲霧折射後，產生像琉璃一樣透光七彩的色澤，每年此時，吸引各地攝影愛好者上山拍攝，賞景地點：頂石棹、隙頂二延平步道、太平雲梯、二尖山、半天岩。

縣府曾以秋冬限定夢幻美景：隙頂雲瀑、石棹琉璃光「歐洛拉」女神級秘境號召。目前正值番路鄉柿子產期，農會周休辦柿子節，半天岩紫雲寺位在半山腰以山中紫雲常繞得名，半天岩紫雲寺是嘉義縣文化資產、三級古蹟，鄉公所在昇龍觀音旁建造2座滾輪式溜滑梯，還有沙坑等設施。