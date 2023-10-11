台南水交社「雷虎70」吸引2萬人潮 限定商品掀搶購潮

國慶連續假期已結束，台南市水交社文化園區在連假推出國慶活動「雷虎70耀雙十」以超過5百面國旗裝置出旗海飄揚及雷虎串旗布置，成為打卡熱點，加上園區推出雷虎限定周邊商品引發熱賣搶購，及國慶當日空軍官校軍樂隊踩街磅礡獻藝，統計連假4日湧入近2萬人潮。

南市文化局長謝世淵表示，水交社文化園區前身作為空軍眷村，有馳名中外的空軍雷虎特技小組，今年適逢成立70周年，也格外有意義。雷虎小組於1953年成立，組內飛官及眷屬多數居住在水交社，此處也因此被譽為「雷虎的故鄉」，為迎接光輝十月，園區拉起超過5百面的青天白日國旗，營造出壯麗的旗海飄揚景緻，自大草坪中央輻射出去，十分壯觀，加上園區F5-E戰機與雷虎串旗布置，濃濃的國慶氛圍，吸引造訪遊客瘋狂拍照打卡。

文化局指出，園區4天連假辦理「雷虎70耀雙十」國慶活動，邀請空軍官校軍樂隊踩街演奏、國軍寶寶跳舞、飛行服體驗、臺南觀光大使魚頭君與統一萊恩獅見面會、街頭藝人、深度走讀、國慶市集及藝文展覽等，每天都人潮滿滿；另園區也乘著雷虎70周年，推出「雷虎小組」周邊紀念商品，其中有雷虎70精釀啤酒、F86空軍帽、T恤和運動毛巾、臂章等，由於只在水交社眷村雜貨舖販售，引發民眾瘋狂搶購蒐藏，吸引近2萬人潮。

謝世淵說，國慶旗海布置會持續閃耀整個十月，歡迎大家來造訪水交社文化園區，一同感受慶祝中華民國生日的喜悅。詳細資訊詳見「水交社文化園區」網站及「水交社文化園區-台南市政府文化局」臉書粉絲專頁。