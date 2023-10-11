嘉縣新托育中心動土 後年啟用

斥資9747萬元新建的嘉義縣中埔托嬰與托育資源中心昨天動土，預計後年3月完工啟用，縣府指出，1樓提供嬰幼兒托育照護，2樓規畫動、靜態活動區等多功能教室。縣長翁章梁說，目標後年10個鄉鎮市共建置12個中心，再增加250名收托名額。

縣府社會局長張翠瑤說，托嬰暨托育資源中心為嘉縣首棟，2層樓建築設計用親近自然、開發想像、自信成長及愛與快樂的教育理念出發，建築體以積木作發想靈感，1樓圍塑幼童探索的五感體驗中庭，外牆為純白色，2樓中庭設置弧形觀樹平台及孩童可穿梭自由奔跑的陽光跑道。

張翠瑤說，中心總面積382.3坪，1樓托嬰中心規畫托育空間、室內活動室、辦公室、保健室，共可收托40名幼兒，2樓托育資源中心規畫動、靜態兩大室內活動區、多功能教室及各式體驗遊戲區，供不同年齡需求的兒童使用。

翁章梁與中埔鄉長李碧雲等人持鏟動土，翁章梁說，取名「如親」是期待托育人員照顧孩童時，能如同對待親生孩子般。李碧雲指出，鄉內幼兒數約2249人，三和地區就超過半數，滿足照顧需求及營造友善托育環境是施政的重點。