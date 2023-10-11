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嘉市整頓招牌 火車站前變開闊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市政府整頓凌亂的廣告招牌，維護公共安全、大幅改善市容，圖為嘉義火車站前改善情況。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府整頓凌亂的廣告招牌，維護公共安全、大幅改善市容，圖為嘉義火車站前改善情況。記者李宗祐／攝影

嘉義市政府近年大力整頓廣告招牌改善市容，將城市美學概念融入、以軟性輔導方式結合工程推動，今年主推嘉義車站前周邊地區，協助整理79店家招牌，火車站旁林森西路整頓後視線「被打開」；有店家抱怨「不想動」，市府表示，會溝通讓店家看到改善效果，持續規畫整頓路段。

市府工務處表示，主要針對側懸式招牌廣告突出建築物牆面，以及違反相關規定尺寸等問題改善，去年執行興業東路與民族路，今年執行火車站兩側。

工務處指出，此次改善範圍為中山路的嘉雄陸橋至嘉義車站段，及林森西路的嘉義車站至忠孝路，協助改善67間店家，12間店家自行整理，共計79間店家，4月起就逐一訪談溝通，市府來協助改善招牌，同時保留原店家招牌特色。

不過一開始有店家抱怨，要整理應該全面進行，而不是只針對少數店家，不想動到自家看板；市府指出，承辦人員不厭其煩地溝通，盡量以整批派工的方式讓店家看到市府決心及鄰近店家改善結果，商家才陸續加入。

目前嘉義火車站旁林森西路一帶改變最多，居民說，「整頓後感覺視線被打開，不再像以往雜亂無章」。

市府表示，會再規畫整頓路段，若招牌違規又屢勸不聽，將依建築法裁罰4萬到20萬元不等。

火車站 嘉義 廣告

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