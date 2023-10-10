台南新增登革熱237例、累積1萬4017例 新策略奏效病媒蚊指數下降

台南市今天新增本土登革熱病例237例，累積1萬4017例，南市府將強制入戶孳清取代室內噴藥作業後，發現兩種防治策略執行後1周，社區中病媒蚊指數呈現下降趨勢，顯示策略奏效。

台南市登革熱防治中心表示， 今天是國慶連假最後一天，市長黃偉哲今早參加完國慶升旗典禮後，隨即前往後甲國中視察競技賽館化學防治作業，並加入環保局噴藥行列，他表示，全運會準備期遇上登革熱疫情，保障選手、隊職員、裁判及工作人員的健康是當前首要之務，為此做好萬全準備。

除針對競賽場館內部及周邊環境加強巡檢、孳清，並跨局處協調各單位加強稽核、複查，日前針對網球、拳擊、羽球、柔道等6個場館巡檢，共查獲14個積水容器、無陽性容器，現場已立即改善，務求登革熱防疫萬無一失。

國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心在南市一級指揮中心會議中，發表有關南市調整登革熱防治策略，以強制入戶孳清取代室內噴藥作業的相關研究分析結果，經監測病媒蚊指數變化顯示，兩種防治策略執行後1周，發現社區中病媒蚊指數呈現下降趨勢，以東區裕農里為例，9月30日執行強制入戶孳清及戶外防治後，誘卵桶陽性率降低了25%，顯示強制入戶孳清策略有效。

登革熱防治中心主任蘇世斌表示，連假期間民眾南來北往，返鄉探親或出遊踏青容易造成疫情傳播，呼籲如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀應立即就醫並主動告知旅遊史，另籲請南市所有的醫療院所應加強通報警覺，如發現民眾有不明原因發燒或上述疑似症狀，請進行登革熱NS1快篩輔助診斷，以利及早發現隱藏個案，避免疫情持續於社區中擴散。