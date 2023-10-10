快訊

郭台銘致詞稱已連署50、60萬份 事後又改口「沒講過這句話」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾文水庫滿水今放水 水利署不擔心：水還夠用

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
曾文水庫滿水位兩天，今天國慶日下午水位又降。水利署表示，不必擔心、水還夠用。記者周宗禎／翻攝
曾文水庫滿水位兩天，今天國慶日下午水位又降。水利署表示，不必擔心、水還夠用。記者周宗禎／翻攝

曾文水庫因為水位下降，6日上午8點停止連續612小時調節性放水，沒想到上游集水區連日午後強降雨，昨天水位又超過標準滿水位230公尺，蓄水率達到100%。今天因氣象署發布下午中南部山區大雨特報，曾文水庫恢復放水，水位下午4點又降到230公尺以下。水利署表示，這是兼顧安全蓄水，預留滯洪空間，對明年供水沒有影響。

曾文水庫前兩天集水區降雨累計超過40毫米，水利署南區水資源分署估算曾文水庫進水約800萬立方公尺。雖然昨晚雨勢停止，不過直到今天下午水庫持續進水，蓄水率重回100%，不過下午四點又開始放水，水位又降到299.9立方公尺。

水利署南區水資源分署表示，曾文、烏山頭水庫系統聯通，教完水庫的水沒有直接放到溪流，而是放進烏山頭水庫。烏山頭水庫直接供應農業灌溉用水，若秋冬雜作與2期稻作、明年春季雜作均正常供灌，用水需求量大，必須審慎操作，將視入流量與水位進行滾動檢討，必要時會看狀況先放水轉存至烏山頭水庫，再提供下游農作灌溉。

烏山頭水庫 曾文水庫 水利署

延伸閱讀

曾文水庫國慶報喜！陣陣強降雨重登滿水位 明年不怕缺水

曾文水庫風景區嘉義農場荒廢養蚊子挨批 退輔會：招商活化

曾文水庫滿水湖景再現 攝影達人拍攝枯旱對比畫面

曾文水庫近滿水位！情人碼頭「蔣公水上飄」成水情指標

相關新聞

曾文水庫滿水今放水 水利署不擔心：水還夠用

曾文水庫因為水位下降，6日上午8點停止連續612小時調節性放水，沒想到上游集水區連日午後強降雨，昨天水位又超過標準滿水位...

國慶連假台南逾85萬旅遊人潮 接著是全運會帶高點

國慶連假台南天氣晴朗氣候宜人，觀旅局統計，近4天來主要觀光景點旅遊人次累計逾85萬人次。台南市長黃偉哲表示，接下來就是全...

台南新增登革熱237例、累積1萬4017例 新策略奏效病媒蚊指數下降

台南市今天新增本土登革熱病例237例，累積1萬4017例，南市府將強制入戶孳清取代室內噴藥作業後，發現兩種防治策略執行後...

白河17戶南天宮神明見證 10對「老」新人重溫婚嫁喜悅

2023年是白河十七戶南天宮建廟滿一甲子，南天宮特別雙十國慶這天，舉辦「千歲婚紗之戀」活動，邀請地方長者夫妻，穿上喜氣古...

政府推動固體再生燃料 環團憂心燃燒過程引發汙染

為解決事業廢棄物處理能量不足問題，政府力推SRF廢棄物處理能源化政策，台南市環保局正輔導3家業者生產SRF固體再生燃料。...

嘉義首棟托嬰托育中心國慶日動土 斥資近1億後年啟用

嘉義縣斥資9747萬新建首棟中埔托嬰暨托育資源中心，今天國慶日下午舉行動土典禮，預計2025年3月完工啟用，一樓將提供4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。