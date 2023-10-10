曾文水庫滿水今放水 水利署不擔心：水還夠用

曾文水庫因為水位下降，6日上午8點停止連續612小時調節性放水，沒想到上游集水區連日午後強降雨，昨天水位又超過標準滿水位230公尺，蓄水率達到100%。今天因氣象署發布下午中南部山區大雨特報，曾文水庫恢復放水，水位下午4點又降到230公尺以下。水利署表示，這是兼顧安全蓄水，預留滯洪空間，對明年供水沒有影響。

曾文水庫前兩天集水區降雨累計超過40毫米，水利署南區水資源分署估算曾文水庫進水約800萬立方公尺。雖然昨晚雨勢停止，不過直到今天下午水庫持續進水，蓄水率重回100%，不過下午四點又開始放水，水位又降到299.9立方公尺。

水利署南區水資源分署表示，曾文、烏山頭水庫系統聯通，教完水庫的水沒有直接放到溪流，而是放進烏山頭水庫。烏山頭水庫直接供應農業灌溉用水，若秋冬雜作與2期稻作、明年春季雜作均正常供灌，用水需求量大，必須審慎操作，將視入流量與水位進行滾動檢討，必要時會看狀況先放水轉存至烏山頭水庫，再提供下游農作灌溉。