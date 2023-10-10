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國慶連假台南逾85萬旅遊人潮 接著是全運會帶高點

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
國慶連假台南天氣晴朗氣候宜人，觀旅局統計，近4天來主要觀光景點旅遊人次累計逾85萬人次。記者鄭惠仁／攝影
國慶連假台南天氣晴朗氣候宜人，觀旅局統計，近4天來主要觀光景點旅遊人次累計逾85萬人次。記者鄭惠仁／攝影

國慶連假台南天氣晴朗氣候宜人，觀旅局統計，近4天來主要觀光景點旅遊人次累計逾85萬人次。台南市長黃偉哲表示，接下來就是全運會，台南已做好萬全準備，包括競賽場地軟硬體設施及環境孳清等工作，讓每位選手都能大展身手，歡迎國人10月21日至26日到台南旅遊，也為選手們加油打氣。

台南市政府觀光旅遊局統計，國慶連假主要觀光景點旅遊人次到第4天午後累計逾85萬人次。市區熱門景點國華海安河樂、小西門、南紡商圈、孔廟與赤崁樓等商圈古蹟園區周邊人潮累計逾43萬人次；各區老街人潮也不遑多讓，安平老街、新化老街、鹽水老街及菁寮老街累計逾12萬人到訪。

適合觀海踏浪的濱海地區也受民眾喜愛，如北門遊客中心、將軍漁港及青鯤鯓扇形鹽田、運河碼頭港濱軸帶、漁光島及黃金海岸等，吸引遊客逾9萬旅客走訪；戶外關子嶺風景區、虎頭埤風景區、梅嶺風景區、烏山頭水庫風景區及柳營尖山埤渡假村山光水色美景引人入勝，吸引逾5萬遊客。

展館及博物館景點，如奇美博物館、左鎮化石園區、山上花園水道博物館、臺南美術館、十鼓仁糖文創園區、台灣歷史博物館及善糖文化園區等，也累計逾5萬5千人到訪。

觀旅局長林國華表示，安平遊憩碼頭One Piece海潮慶典也吸引大批cospaly玩家前來朝聖，觀賞千陽號大型陸上氣球與夜間燈光秀，這連假吸引逾14萬動漫粉絲到場拍照打卡，而國慶連假特別加碼延伸到黃金海岸舉辦海潮市集，連假有逾1萬2千人次參觀。頑皮世界雙十連假期間，比照國慶慶典推出「雙十動物大遊行」，邀請專業彩繪老師為遊客化上臉部動物彩繪，讓大小朋友一起變裝化身在動物國度，吸引逾萬名旅客入園同樂。

另，滿滿荷蘭風格的柳營德元埤荷蘭村，以「風 觸動」為主題辦理風車節活動，4大主題布景、風車迷宮與風車市集，連假有逾1萬8千人次一起來入園體驗探索風觸動的秘密。

連假 老街

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