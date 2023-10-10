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白河17戶南天宮神明見證 10對「老」新人重溫婚嫁喜悅

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
白河十七戶南天宮今天舉辦「千歲婚紗之戀」活動，邀請10對高齡伴侶重溫婚禮喜悅。照／讀者提供
白河十七戶南天宮今天舉辦「千歲婚紗之戀」活動，邀請10對高齡伴侶重溫婚禮喜悅。照／讀者提供

2023年是白河十七戶南天宮建廟滿一甲子，南天宮特別雙十國慶這天，舉辦「千歲婚紗之戀」活動，邀請地方長者夫妻，穿上喜氣古裝嫁娶衣衫，以古禮迎娶模式讓參與老新人們，再走一次紅地毯，並由神明及眾人再次見證幸福的婚姻，活動中更安排參與長輩們，分享當年媒妁之言到嫁娶的故事，有人歡喜有人羞澀。對於南天宮舉辦這樣的活動，長輩們都相當開心。

十七戶南天宮主祀方府千歲，主委方張金鳳說，傳統農村社會不少長輩都是透過媒人介紹就結婚，有些人甚至沒有漂亮的結婚禮服可以穿，留下些許遺憾，這次舉辦千歲婚紗之戀，就是希望能讓老人家重溫婚嫁喜悅，讓人生更圓滿。

廟方準備喜轎嗩吶等道具，「老」新人們換上大紅色的古式禮服逐一進場，不免俗的還有灑緣粉、踩瓦片、過爐火等橋段，絲毫不馬虎，再到廟裡向方府千歲行禮，請神明當見證人，並掀起紅頭巾象徵婚禮完成。

這場活動共有10對伴侶參加，最高齡的已經超過80歲，再次穿上喜氣的婚嫁衣衫都是滿臉笑容，廟方同時準備多道題目，詢問夫妻之間怎樣認識、如何約會，有沒有親暱稱呼等，在子孫圍繞下回答夫妻間的親密問題，讓他們羞澀不已。

廟方還特別製作方府千歲加持，印有夫妻照片的幸福證書，同時準備按摩椅、養生保健品等獎品，準備三層婚禮蛋糕，祝福參加活動的夫妻幸福快樂。

10對「老」新人穿上大紅喜服，重溫婚嫁喜悅，子孫們一起見證。照／讀者提供
10對「老」新人穿上大紅喜服，重溫婚嫁喜悅，子孫們一起見證。照／讀者提供
廟方特別準備結婚證書給「老」新人們做紀念。照／讀者提供
廟方特別準備結婚證書給「老」新人們做紀念。照／讀者提供

婚禮 長輩

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