政府推動固體再生燃料 環團憂心燃燒過程引發汙染

為解決事業廢棄物處理能量不足問題，政府力推SRF廢棄物處理能源化政策，台南市環保局正輔導3家業者生產SRF固體再生燃料。環團認為，若只是處理境內廢塑廖是功德，但問題是可進口廢塑膠用於再生能源，等於是把汙染帶進來。環保局表示，含有雜質的廢塑膠可能有重金屬、戴奧辛汙染，源頭都要落實分篩，目前以處理在地廢料為主，會盡起把關責任。

台南市可燃燒日垃圾量1800噸，其中事業廢棄物400噸，目前城西、永康兩座焚化廠處理量是1350噸，缺口450噸，部分請鄰近縣市焚化廠處理，部分打包暫存，但已累積到30萬噸，若未來要燒完可能要20年。不僅台南如此，其他縣市也一樣，為了處理超過負荷量的事廢，環境部與經濟部合作，力推SRF廢棄物處理能源化，以固體再生燃料替代煤炭在鍋爐及燃燒裝置產生熱能。

南市環保局目前輔導3家再利用機構以木料、廢棄塑膠生產固體再生燃料，局長許仁澤說，目前台南下游有此設備的仍不夠，因此缺少去化管道，有銷售管道才能促使業者願意投資，將透過跨域合作，以加速SRF廢棄物處理能源化。

台南社大環境小組召集人黃煥彰表示，透過SRF廢棄物處理能源化產生的電視為綠色能源，若SRF來源來自國內廢塑膠與木材，沒話說，但諷刺的是，政府開放SRF進口，這不是在幫外國處理廢塑、廢料嗎？毒台灣人民以及製造戴奧辛空汙嗎？黃煥彰表示，處理國內的廢塑是功德，但進口外國不要的廢塑來當材料是不對的行為，應該禁止。

許仁澤表示，3家受輔導廠商使用的廢塑料都來自在地，過程中都會定期檢測，除了生產的固體再生燃料必須符合熱值，並且氯含量、重金屬含量都要符合標準。他強調，源頭做好分篩，產出的SRF就會愈細、愈單純，汙染就會更少。