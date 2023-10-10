嘉義首棟托嬰托育中心國慶日動土 斥資近1億後年啟用

嘉義縣斥資9747萬新建首棟中埔托嬰暨托育資源中心，今天國慶日下午舉行動土典禮，預計2025年3月完工啟用，一樓將提供40名2足月至未滿2歲嬰幼兒托育照護，二樓托育資源中心規畫0到6歲孩童，動、靜態活動區等多功能教室。縣府指出，目標2025年10個鄉鎮市共建置12所，再增加250名收托名額。

縣長翁章梁說，中埔鄉公所出土地，中央補助6000萬，縣府配合款3747萬，共斥資近一億建置首棟結合托嬰及托育親子館，透過興建托育設施給予年輕家庭更多照顧量能，取名「如親」是期待未來托育人員照顧在地孩童時，能如同對待自己親生孩子給予愛與溫暖。

縣長翁章梁、中埔鄉長李碧雲、縣議員羅士洋、陳柏麟及行政院政務顧問陳冠廷等地方人士出席動土典禮，恭請四十九庄保安宮五府王爺坐鎮，祈求工程圓滿完工。

中埔如親托嬰暨托育資源中心建築設計，用親近自然、開發想像、自信成長及愛與快樂4個教育理念出發，建築體以積木作發想靈感，1樓圍塑幼童探索的五感體驗中庭，外牆為純白色，2樓中庭設置弧形觀樹平台，孩童可穿梭自由奔跑的陽光跑道。

社會局長張翠瑤表示，縣內首棟擁中埔托嬰暨托育中心共2層樓，總面積382.3坪；一樓托嬰中心規畫4間共可收托40名幼兒的托育空間、室內活動室、辦公室及保健室的完善學習照護空間；二樓托育資源中心規畫，動、靜態兩大室內活動區、多功能教室及各式體驗遊戲區，供不同年齡需求的兒童使用。