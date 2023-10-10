改善市容景觀 嘉市府整頓79店家招牌

嘉義市近年大力推行廣告招牌整頓工作以改善市容景觀，市府將城市美學概念融入各項市政建設，以軟性輔導方式結合工程手段，推動招牌廣告的整頓工作，今年4月以來，針對嘉義車站、主要道路及周邊地區協助整理79間店家招牌，保留招牌特色也整頓市容景觀。

市府工務處表示，招牌廣告是市區景觀視覺上的直接印象，凌亂的招牌廣告不僅影響市容也成為公共安全的隱憂，工務處自今年4月起，針對嘉義車站、主要道路及周邊地區共70餘家商店逐一訪談溝通，透過在地居民、商家共同參與、推動招牌整頓，由市府協助改善店家招牌，同時也保留原店家招牌特色。

工務處使用管理科表示，主要針對側懸式招牌廣告突出建築物牆面以及違反相關規定尺寸等問題進行改善。去年執行興業東路與民族路，今年執行火車站兩側。

使管科表示，這次改善範圍為中山路（嘉雄陸橋至嘉義車站）及林森西路（嘉義車站至忠孝路），協助改善67間店家、12間店家自行整理，共計有79間店家。藉由廣告招牌整頓，維護公共安全、大幅改善火車站前市容，提升店家、商圈整體形象。

一開始店家抱怨，要整理應該全面進行，而不是只針對少數店家，且都不想動到自家看板。

主辦人員不厭其煩地與商家溝通，但初期沒有看到成效許多商家配合度低，承辦人員盡量以整批派工方式讓店家看到市府決心以及鄰近店家改善結果說服民眾參與輔導計畫，看到成效商家才陸續加入。

像火車站旁某便利超商林森西路開頭這一段改變最多，整頓後感覺視線被打開，不再像以往雜亂無章。