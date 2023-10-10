台南8年屋齡新建透天厝被譏醜 建商乾脆拆除重建引熱議

台南市中西區和緯路有5棟7、8年前興建的電梯透天厝，因沒賣出去，造型也不漂亮，有網友譏諷是最難看的建築。最近建商拆除，準備重新規畫重建，由於才蓋沒幾年的房子就要拆，引過路民眾好奇，也希望未來重建的房子讓人耳目一新。

台南市近4年來房地產大漲，許多地區的房子價格都倍增，中西區和緯路段緊鄰即將開闢的軟體科技園區，漲勢更明顯，其中和緯路與西賢路口的5棟透天厝，最近展開拆除動作，引人好奇，認為好端端的房子，每棟地坪有40多坪，價格不斐，怎會拆除。

附近里民說，此透天厝蓋好後，因被認為臥室太小要增建，但增建中遭檢舉，因此，把增建的部分拆除，再貼上二丁掛磚，就變成醜樣子，看起來房子的正面如屁股，也因為建商怕出售會有問題而不賣，並拆除重建。