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全運會碰上登革熱台南疫情嚴峻 黃偉哲參與噴藥清場館

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南全運會碰上登革熱疫情嚴峻 黃偉哲參與噴藥清場館。記者周宗禎／翻攝
台南全運會碰上登革熱疫情嚴峻 黃偉哲參與噴藥清場館。記者周宗禎／翻攝

台南市睽違16年再辦全國運動會，剛好碰上登革熱疫情嚴峻，為避免影響賽事，市長黃偉哲上午前往後甲國中察看體操等競賽場館防治作業，參與戶外噴藥防治及室內清除孳生源。黃偉哲要求主辦單位賽前應再全面化學防治確保環境安全，讓選手、教練等都能安心競技及暢遊台南。

市府體育局表示，21日至26日將迎來全運會賽事高潮，市府賽前即規畫一連串因應作為，爭取教育部448萬元防疫經費，讓從各地前來台南選手及隊職員們都能夠放心。防疫經費用於清潔人力，維護競賽場地，市府也緊急採購1萬瓶防蚊液及2千片防蚊掛片供各縣市選手、隊職員工作人員防護，各競賽場地出入口也會懸掛防蚊掛片，阻隔蚊蟲進入。

黃偉哲感謝各基層員工志工犧牲假期支援各區防治作業，呼籲大家犧牲小小的噴藥不便，盡快消滅病媒蚊，守護自己與他人健康。

黃偉哲表示，112年全國運動會回歸台南舉辦，為維護全台代表隊選手、隊職員、裁判工作人員健康，避免賽事受到登革熱威脅，除競賽場館內與周邊環境定期巡檢、孳清，並聯合登革熱防治中心複查各場館，檢核場地是否有落實孳清。

台南全運會碰上登革熱疫情嚴峻 黃偉哲參與噴藥清場館。記者周宗禎／翻攝
台南全運會碰上登革熱疫情嚴峻 黃偉哲參與噴藥清場館。記者周宗禎／翻攝
台南全運會碰上登革熱疫情嚴峻 黃偉哲參與噴藥清場館。記者周宗禎／翻攝
台南全運會碰上登革熱疫情嚴峻 黃偉哲參與噴藥清場館。記者周宗禎／翻攝
台南全運會碰上登革熱疫情嚴峻 黃偉哲參與噴藥清場館。記者周宗禎／翻攝
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黃偉哲 台南 登革熱 全運會

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