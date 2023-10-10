全運會碰上登革熱台南疫情嚴峻 黃偉哲參與噴藥清場館
台南市睽違16年再辦全國運動會，剛好碰上登革熱疫情嚴峻，為避免影響賽事，市長黃偉哲上午前往後甲國中察看體操等競賽場館防治作業，參與戶外噴藥防治及室內清除孳生源。黃偉哲要求主辦單位賽前應再全面化學防治確保環境安全，讓選手、教練等都能安心競技及暢遊台南。
市府體育局表示，21日至26日將迎來全運會賽事高潮，市府賽前即規畫一連串因應作為，爭取教育部448萬元防疫經費，讓從各地前來台南選手及隊職員們都能夠放心。防疫經費用於清潔人力，維護競賽場地，市府也緊急採購1萬瓶防蚊液及2千片防蚊掛片供各縣市選手、隊職員工作人員防護，各競賽場地出入口也會懸掛防蚊掛片，阻隔蚊蟲進入。
黃偉哲感謝各基層員工志工犧牲假期支援各區防治作業，呼籲大家犧牲小小的噴藥不便，盡快消滅病媒蚊，守護自己與他人健康。
黃偉哲表示，112年全國運動會回歸台南舉辦，為維護全台代表隊選手、隊職員、裁判工作人員健康，避免賽事受到登革熱威脅，除競賽場館內與周邊環境定期巡檢、孳清，並聯合登革熱防治中心複查各場館，檢核場地是否有落實孳清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言