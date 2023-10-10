龍崎竹炭故事館整修 農會推網路商場免運衝買氣

台南龍崎區農會的竹炭故事館，占地50坪，以實體店面形式讓遊客們能夠購買農會特色產品。不過故事館建築已超過70年歷史，內部規格已不敷現代需求使用。9月起農會開始整修，不過施工期間實體店面經營同樣不休息，反而是在故事館後面倉庫建置臨時店面，更打出在網路商城上的系列產品，不限金額免運送到家，提升買氣。

龍崎區農會竹炭故事館，現址是舊鄉公所。地方相傳鄉公所從民國40年就使用迄今，不過根據當地耆老說法，在取得建照之前，該處就有此棟建築完工並使用，所以歷史可能更久遠。

龍崎區農會供銷部主任湯雅雯表示，由於故事館內部格局已是舊式，不符合現在需求。所以向農業部600萬經費整修，預計將館內空間重新規畫，強化農會獨有的竹炭特色展示。9月開始動工，預計12月完工。

湯雅雯表示，故事館整修期間實體商城移師到後方倉庫，設置臨時賣場。雖然占地20坪左右，不過「麻雀雖小五臟俱全」，展售在貨架的商品僅少了故事館一成而已，但民眾若有需求吩咐一聲就能拿出。湯雅雯還說，配合故事館整修及台南購物節，還祭出免運，只要民眾前往龍崎農會網路商場，只要網路上所列的竹炭相關產品，不分金額不用額外再付運費，通通服務到位送到家，歡迎民眾共襄盛舉。

除了龍崎農會整修故事館外，龍崎即將有7-Eleven進駐，選址舊有公有零售市場，日前簽約完畢正加緊施工，預計11月底營業。至於如何串聯起附近商家買氣，帶動觀光發展，各界都在好奇。