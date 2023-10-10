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紙風車台語「武松打虎」周五抵嘉義新港金虎爺故鄉演出

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
紙風車劇團今年最終場台語版「武松打虎」10月13日晚上7點，將在嘉義縣新港鄉公所旁演出。圖／紙風車劇團提供
紙風車劇團今年最終場台語版「武松打虎」10月13日晚上7點，將在嘉義縣新港鄉公所旁演出。圖／紙風車劇團提供

紙風車劇團今年最終場台語版「武松打虎」10月13日晚上7點，將在嘉義縣新港鄉公所旁登場，劇團更與新港奉天宮金虎爺總會「不打不相識」成盟友，獲總會情義相挺宣傳，提供現場醫護等支援，要讓孩童們透過逗趣戲劇，讓台語潛移默化進入孩子們的生命中。

依文化部調查，台灣11至19歲僅27.2%會講台語。紙風車執行長張敏宜表示，有感於孩童說台語的環境越來越少，2020年推出「武松打虎」台語版，劇中打虎情節成救虎的故事發展，也傳遞保護動物、關心自然環境萬物的宗旨。

新港金虎爺總會重情重義令人感動！張敏宜說，2020年7月26日新港國小演出「武松打虎」前夕，劇團接獲反映，指當日是虎爺聖誕，挑那天演出「打虎」恐不禮貌，劇團從善如流，首度更改劇名為「武松愛老虎」。

張敏宜笑談，因此與金虎爺總會有「不打不相識」成盟友緣分，3年後將再度回新港演出，有特別知會金虎爺總會是否OK，虎爺總會大方表示尊重劇名原創沒問題，更幫忙宣傳及現場醫護，實在足甘心！

新港奉天宮金虎爺總會執行長林孝政表示，3年前劇團尊重地方信仰，為此首度更改劇名，跟虎爺一樣講義氣，這次再度到新港來演出，大家當然全力相挺，他直說，只要金虎爺總會做得到的事，一定全力以赴、使命必達。

紙風車劇團今年最終場台語版「武松打虎」10月13日晚上7點，將在嘉義縣新港鄉公所旁演出。圖／紙風車劇團提供
紙風車劇團今年最終場台語版「武松打虎」10月13日晚上7點，將在嘉義縣新港鄉公所旁演出。圖／紙風車劇團提供
紙風車劇團今年最終場台語版「武松打虎」10月13日晚上7點，將在嘉義縣新港鄉公所旁演出。圖／紙風車劇團提供
紙風車劇團今年最終場台語版「武松打虎」10月13日晚上7點，將在嘉義縣新港鄉公所旁演出。圖／紙風車劇團提供
紙風車劇團今年最終場台語版「武松打虎」10月13日晚上7點，將在嘉義縣新港鄉公所旁演出。圖／紙風車劇團提供
紙風車劇團今年最終場台語版「武松打虎」10月13日晚上7點，將在嘉義縣新港鄉公所旁演出。圖／紙風車劇團提供

台語 新港奉天宮 紙風車

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