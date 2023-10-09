台南登革熱增224例 黃偉哲巡檢再次親自噴藥

台南市今天新增224例本土登革熱確診病例，市長黃偉哲今天前往永康區為犧牲假期執行防治工作人員打氣，並再次親自執行噴藥作業，盼帶動民眾落實巡查環境，對抗病媒蚊。

台南市政府衛生局發布新聞稿指出，今天新增224例，分布狀況以東區46例最多，其次為北區30例，超過20例的還有安南區、中西區、永康區及南區，至今累計本土病例1萬3781例。

黃偉哲今天前往永康區復國里視察強制孳清及戶外化學防治作業，隨後與環保局人員一起執行社區戶外化學防治作業，沿街道、草叢進行噴藥，更背起重達20公斤噴槍，親自執行水溝清消，沿途逐戶進行巡檢孳清，並加強民眾衛教宣導。

黃偉哲表示，登革熱防疫沒有捷徑，只有從最基本功做起，也就是落實孳清再孳清，沒有孳生源就沒有病媒蚊，沒有病媒蚊也就沒有登革熱，希望所有市民都能加入動員孳清行列，確實清除社區中孳生源，使登革熱疫情早日消退。