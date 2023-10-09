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曾文水庫國慶報喜！陣陣強降雨重登滿水位 明年不怕缺水

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
曾文水庫國慶報喜，午後豪雨水位上升已接近堤頂。圖／讀者提供
曾文水庫國慶報喜，午後豪雨水位上升已接近堤頂。圖／讀者提供

台灣水情指標曾文水庫小犬颱風過境3天累積雨量僅1毫米，水位持續下降；不過國慶前夕集水區午後出現陣陣強降雨，水位今天一舉突破230公尺滿水位、10月蓄水量近年新高。水利署「感謝老天真的有幫忙」，南部地區明年稻作與主要農作物可望供水無虞。

水利署人員表示，雖先前接連兩個颱風都沒雨，但上游集水區地下水分充足、大雨後都能充分進水、希望今晚雨勢持續到明天，鋒面離開前水位能夠上升到標高231公尺，讓今年秋冬雜作到明年雨季前都不用再擔心農作物缺水。

儲水量是南化水庫、烏山頭水庫5倍的曾文水庫是台灣第一大水庫。先前連日沒雨，水位持續下降，國慶連假前夕，集水區嘉義、台南山區下午又出現大雨，不過即使水位又重回230公尺，不過這次水位超過230公尺，水利署決定暫不調節放水。

水利署表示，昨晚集水區就大量進水，今天突破標準滿水位230公尺，但為了「存最多的水」，決定在安全前提下讓水位上升超過230公尺。因為最近幾年氣候異常，這兩年乾旱嚴重，明年誰也不曉得會不會出現空前旱象，為了儲存最多的水，就算曾文水庫非放水不可，也會看狀況先存在烏山頭水庫盡量不浪費。

曾文水庫晚間6點有效蓄水量5億761萬立方公尺，水庫有效容量比達到100%，水位也達到230.04公尺。

曾文水庫 水利署 小犬颱風

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