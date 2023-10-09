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日眾議員青山大人拜會黃偉哲 感謝促成友誼市締盟

中央社／ 台南9日電

日本立憲民主黨眾議員青山大人今天前往台南市政府拜會市長黃偉哲，對自己的故鄉土浦市與台南市締結友誼市感到榮幸，並代表土浦市帶來當地煙火大會邀請函，盼台南共襄盛舉。

台南市政府發布新聞稿指出，黃偉哲在2人會面時表示，青山大人曾於2019年造訪台南，對相隔4年再次見面感到高興，而這幾年來台南與許多日本城市交流密切，希望藉由青山大人力量，能與更多日本城市進行交流。

青山大人向黃偉哲表示，感謝黃偉哲接受他的提案，自己的故鄉土浦市能與台南市締結友誼市，讓他感到榮幸，未來會持續促進兩市友好交流，此行也代表土浦市送上當地吉祥物，以及當地煙火大會邀請函，土浦煙火大會被譽為日本三大煙火大會之一，希望能邀請台南市共襄盛舉。

黃偉哲說，未來會努力推動雙方教育交流，台南新棒球場即將完工，非常適合日本球隊在冬天進行移地訓練，未來也希望強化雙邊體育交流。

黃偉哲特別指出，台南是台灣最古老城市，明年將迎來「台南400」，屆時會有台灣燈會等一系列紀念活動，期待日本友人前來共襄盛舉。

台南 日本 黃偉哲

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