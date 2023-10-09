颱風小犬雲林8萬戶停電 張麗善籲電線地下化
颱風小犬強風夾帶鹽塵，造成雲林一度達8萬多戶停電，台電投入大批人力全力搶修，今天下午5時全數復電；雲林縣長張麗善建請台電針對沿海地區電線電桿地下化進行規劃。
台電公司雲林區營業處今天發布新聞稿表示，颱風小犬強風造成電線斷線及脫落，並帶來大量鹽塵侵蝕礙子及電力設備，雲林境內累計曾停電戶數達8萬多戶。
為了加速復電，台電公司不僅動員雲林區處自有人力，更大規模跨區支援，5天累積投入1500人次協助復電，終於在今天下午5時全數復電。
張麗善今天表示，停電5天造成民眾生活不便、產業損失慘重，縣府除了持續追蹤及協助復電，雲林縣消防局也出動水車協助清洗礙子。
張麗善指出，鹽塵卡在礙子上造成復電不易，事後會做一些檢討，包括希望台電公司在維護管理上更加嚴謹，隨時定期清洗礙子，另外沿海地區東北季風強勁期間，就經常發生電線、電桿掉落、斷裂，造成供電不穩定。
張麗善建議台電公司透過這次經驗，針對沿海地區電線電桿地下化進行長期規劃，解決供電不穩、減少民眾損失。對此台電回應，將進行通盤檢討分析。
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