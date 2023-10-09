快訊

和哈瑪斯激烈交火！以色列軍方稱奪回加薩走廊周邊社區 前線戰況曝光

颱風小犬雲林8萬戶停電 張麗善籲電線地下化

中央社／ 雲林縣9日電

颱風小犬強風夾帶鹽塵，造成雲林一度達8萬多戶停電，台電投入大批人力全力搶修，今天下午5時全數復電；雲林縣長張麗善建請台電針對沿海地區電線電桿地下化進行規劃。

台電公司雲林區營業處今天發布新聞稿表示，颱風小犬強風造成電線斷線及脫落，並帶來大量鹽塵侵蝕礙子及電力設備，雲林境內累計曾停電戶數達8萬多戶。

為了加速復電，台電公司不僅動員雲林區處自有人力，更大規模跨區支援，5天累積投入1500人次協助復電，終於在今天下午5時全數復電。

張麗善今天表示，停電5天造成民眾生活不便、產業損失慘重，縣府除了持續追蹤及協助復電，雲林縣消防局也出動水車協助清洗礙子。

張麗善指出，鹽塵卡在礙子上造成復電不易，事後會做一些檢討，包括希望台電公司在維護管理上更加嚴謹，隨時定期清洗礙子，另外沿海地區東北季風強勁期間，就經常發生電線、電桿掉落、斷裂，造成供電不穩定。

張麗善建議台電公司透過這次經驗，針對沿海地區電線電桿地下化進行長期規劃，解決供電不穩、減少民眾損失。對此台電回應，將進行通盤檢討分析。

台電 雲林 張麗善

延伸閱讀

停電超過8萬戶動員400多名人力 雲林今下午終於全數復電

北港老塗獅「白鶴獅陣」國慶演出 展現台灣獅力與美

雲林沿海停電第四天／供電不穩已非首次 張麗善要求電線全面地下化

雲林停電第四天仍2千戶沒電 張麗善向台電總公司求救

相關新聞

台東市區「國旗沿路丟」惹議 民眾痛批沒水準

國慶日前夕，台東市區民眾發現原本馬路兩側掛好的國旗消失，多面國旗還被人任意丟置在地引起熱議，痛批廠商沒水準，議員黃治維也...

中華民國生日快樂！嘉義市區現旗海 大白熊國旗口罩吸睛

明天就是10月10日雙十國慶，嘉義市中山路兩側已懸掛起國旗，旗海隨風飄揚好不熱鬧，嘉義火車站前的沉睡大白熊也應景換上「國...

停電超過8萬戶動員400多名人力 雲林今下午終於全數復電

小犬颱風重創雲林配電線路，全縣累計停電超過8萬戶，歷時6天，動員400多名人力，終於在今天下午5時全數恢復供電，縣長張麗...

嘉市歷史建築東門派出所修復工程本月15日完工 轉型文化基地

嘉義市歷史建築東門派出所廳舍進行修復工程，多年來四周圍著施工圍籬，今天圍籬拆除改架設鐵網圍籬，可以看到整修完成的派出所樣...

南市國慶連假2天半旅遊人潮逾20萬 嘗美食愈晚愈熱鬧

雙十連假進入第3天，台南23處主要景點仍出現人潮，觀旅局統計，2天半已超過50萬人，其中市區國華、海安、中正、友愛商圈、...

復電了！小犬颱風釀鹽塵害致嘉縣大停電 餐飲業盼補償

小犬颱風釀罕見鹽塵害，造成嘉義停電戶達4萬3150戶，台電經4天動員253人力搶修，跨區協調支援，今天中午12點縣內通報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。