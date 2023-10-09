停電超過8萬戶動員400多名人力 雲林今下午終於全數復電

小犬颱風重創雲林配電線路，全縣累計停電超過8萬戶，歷時6天，動員400多名人力，終於在今天下午5時全數恢復供電，縣長張麗善、民進黨立委蘇治芬都表示，為了復電，第一線的台電員工非常辛苦，沿海地區鹽害嚴重，台電應及早因應，將電纜地下化，以免付出更大社會成本。

小犬颱風帶來嚴重鹽塵危害，雲林縣沿海地區從本月4日開始就有家戶因而停電，累計停電戶數超過8萬戶，因鹽塵害事故導致電力修復程序極為艱鉅費時，台電不僅動員雲林區處自有人力，北市、北北、北西、北南、基隆、桃園、新竹、苗栗、台中、南投共10個區處，都大規模跨區趕來支援，總經理王耀庭更南下坐鎮指揮，日夜不休全力搶修，終於在今天下午5時全數恢復供電。

縣長張麗善表示，為了全數復電，台電所有員工都很辛苦，但鹽塵過於嚴重，搶修過程不像以前那麼順利，針對停電造成的農漁牧業者損失會向中央爭取補助，另外，沿海地區過去只要風大就會發生電線脫落、電桿斷裂，長期供電不穩定，縣府已建請台電針對沿海地區電線、電桿地下化進行規畫。

蘇治芬也表示，建議台電有計畫地針對沿海嚴重區域將電纜地下化，否則造成的延續性災害，會讓社會付出更大成本，極端氣候下鹽塵只會越來越嚴重，台電應該提早因應，尤其麥寮、台西、東勢鄉鹽害嚴重，應盡快處理。