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嘉市歷史建築東門派出所修復工程本月15日完工 轉型文化基地
嘉義市歷史建築東門派出所廳舍進行修復工程，多年來四周圍著施工圍籬，今天圍籬拆除改架設鐵網圍籬，可以看到整修完成的派出所樣貌，施工團隊指出，仍要進行周邊景觀整理。市警局表示，整個修復工程將於本月15日完工，未來將轉型為文化基地，為地方創生注入動能。
市警局後勤科表示，派出所主體整修工程已完成，現進行周邊景觀等相關設施收尾工作，預計在本月15日完工，屆時東門派出所將以新樣貌與外界見面。
位於公明路與共和路口的東門派出所建於1923年，為嘉義市僅存的日治時代警察機關歷史建築，未來將轉型為文化基地，修復完竣後，能串連火車站前願景館、興中派出所、新二通及西市場，為地方創生注入動能。
市府2021年將東門派出所修復文化環境營造納入地方創生提案，向國發會申請，獲935萬元補助，市府自籌1165萬元修繕。
市警局表示，東門派出所有辦公廳及2棟宿舍，保存與活化以最嚴謹的態度與工法，手工拆卸與保存原有可用屋瓦、木構，盡量使用原建料，修復也按照原本建築方式修築，修舊如舊保有派出所挑高的建築形態，並陸續完成員警宿舍、派出所及所長宿舍、廁所的修繕與建置。
未來修復完成的東門派出所將展現完整亮麗並具時代感的派出所及宿舍群，工程修復過程中發掘的「龍王廟」遺址也將重現展示，成為庭園遺構景觀中的亮點。
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