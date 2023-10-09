嘉市歷史建築東門派出所修復工程本月15日完工 轉型文化基地

嘉義市歷史建築東門派出所廳舍進行修復工程，多年來四周圍著施工圍籬，今天圍籬拆除改架設鐵網圍籬，可以看到整修完成的派出所樣貌，施工團隊指出，仍要進行周邊景觀整理。市警局表示，整個修復工程將於本月15日完工，未來將轉型為文化基地，為地方創生注入動能。

市警局後勤科表示，派出所主體整修工程已完成，現進行周邊景觀等相關設施收尾工作，預計在本月15日完工，屆時東門派出所將以新樣貌與外界見面。

位於公明路與共和路口的東門派出所建於1923年，為嘉義市僅存的日治時代警察機關歷史建築，未來將轉型為文化基地，修復完竣後，能串連火車站前願景館、興中派出所、新二通及西市場，為地方創生注入動能。

市府2021年將東門派出所修復文化環境營造納入地方創生提案，向國發會申請，獲935萬元補助，市府自籌1165萬元修繕。

市警局表示，東門派出所有辦公廳及2棟宿舍，保存與活化以最嚴謹的態度與工法，手工拆卸與保存原有可用屋瓦、木構，盡量使用原建料，修復也按照原本建築方式修築，修舊如舊保有派出所挑高的建築形態，並陸續完成員警宿舍、派出所及所長宿舍、廁所的修繕與建置。