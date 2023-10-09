台南國慶連假活動多 旅遊人次累計破50萬
台南市各景點在國慶連假推出不少活動，加上今年國慶晚會昨晚在空軍台南基地舉行，帶來大批觀光人潮，市府統計至今天中午止，旅遊人次逾50萬，以商圈、老街區最受歡迎。
台南市政府觀光旅遊局發布新聞稿指出，截至中午12時，國慶日連假累計旅遊人次已逾50萬，其中國華海安河樂、小西門、南紡等商圈，以及孔廟與赤崁樓等古蹟園區周邊景點，累計逾26萬人次最多；安平老街與運河碼頭港濱軸帶、新化老街、鹽水老街及菁寮老街也有逾10萬人次到訪。
市長黃偉哲表示，昨晚在空軍台南基地舉行的國慶晚會歡騰落幕，逾萬名海內外僑胞及民眾到場共襄盛舉，連假期間台南各地景點、美食小吃攤位人潮熙熙攘攘，充滿家人、朋友間歡樂氛圍，讓台南更加繽紛多彩。
台南市政府觀光旅遊局長林國華表示，明天是國慶日，觀旅局在德元埤荷蘭村舉辦「快閃慶雙十」活動，上午10時30分起邀請遊客用小風車在草地上插出「10」圖樣，慶祝國慶日及風車節10歲生日。
他說，國慶日連假結束後，一年一度的關子嶺溫泉美食節即將在14日舉辦，由「不動明王」領軍的開幕夜祭率先登場，隨後有一系列精彩可期活動，邀請民眾到關子嶺泡溫泉、吃美食、走步道健行，享受森林浴。
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