快訊

國民黨出招了！下午正式啟動藍白合作 先派這兩人與民眾黨磋商

新北私校遭爆逼老師辭職！找不對盤畢業生檢舉 臨時停聘每月僅給2萬初

新店驚傳隨機砍人…男停車後身中多刀送醫 凶嫌當場被捕

蔣揚基金會助台南脊髓損傷者 2年來每月贈護理包

中央社／ 台南9日電

噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會關心台南市脊髓損傷者，2021年9月起每月捐贈居家護理包約70件，台南市脊髓損傷者協會今天派員前往感謝愛心讓傷者在復健路上不孤單。

不少民眾利用國慶日連假開心出遊時，今天蔣揚基金會據點鹿野苑志工依舊忙碌，依據清單將尿布、導尿管等各種物資裝入護理包內，準備交給台南市脊髓損傷者協會、台南市南瀛脊髓損傷關懷協會，再分送給有需要的脊髓損傷者，還有一部分會直接郵寄到家住偏遠的脊髓損傷者家中。

台南市脊髓損傷者協會榮譽理事長陳宥蓉與常務監事吳振有今天前往鹿野苑致謝；陳宥蓉表示，脊髓損傷者若是全癱，不是僱外勞照護，就是住在療養院，經濟負擔龐大，蔣揚贈送的每個護理包價值超過新台幣1000元，都是脊髓損傷者最需要的物品，2年來每月不間斷，對許多家庭幫助很大。

蔣揚基金會董事長譚守馨說，蔣揚基金會透過台南市社會局及相關協會，調查脊髓損傷者所需生活物資，再依據個人清單量身打造居家護理包，目前每月約送出70件，每包物資重18公斤左右，每家備置2個外袋輪流更換，物資採購及包裹郵寄費用全由善款支應，盼減輕脊髓損傷者經濟壓力。

譚守馨指出，近年在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，許多弱勢家庭經濟更為窘迫，基金會即使募款困難，也持續照顧弱勢族群，目前基金會缺少志工，希望更多愛心人士加入，也歡迎社會團體資助物資，充實護理包內容，協助將正向溫暖能量傳遞至社會各角落。

台南 愛心

延伸閱讀

蔣揚基金會連年捐客製護理包 減輕脊髓損傷者經濟壓力

行政院匡180億加薪？護理人員曝願留任的平均加薪金額

醫病平台／護理友善職場環境維護，沒有局外人

改善護理人才出走潮 三班護病比有三年過渡期獎勵

相關新聞

台東市區「國旗沿路丟」惹議 民眾痛批沒水準

國慶日前夕，台東市區民眾發現原本馬路兩側掛好的國旗消失，多面國旗還被人任意丟置在地引起熱議，痛批廠商沒水準，議員黃治維也...

中華民國生日快樂！嘉義市區現旗海 大白熊國旗口罩吸睛

明天就是10月10日雙十國慶，嘉義市中山路兩側已懸掛起國旗，旗海隨風飄揚好不熱鬧，嘉義火車站前的沉睡大白熊也應景換上「國...

停電超過8萬戶動員400多名人力 雲林今下午終於全數復電

小犬颱風重創雲林配電線路，全縣累計停電超過8萬戶，歷時6天，動員400多名人力，終於在今天下午5時全數恢復供電，縣長張麗...

嘉市歷史建築東門派出所修復工程本月15日完工 轉型文化基地

嘉義市歷史建築東門派出所廳舍進行修復工程，多年來四周圍著施工圍籬，今天圍籬拆除改架設鐵網圍籬，可以看到整修完成的派出所樣...

南市國慶連假2天半旅遊人潮逾20萬 嘗美食愈晚愈熱鬧

雙十連假進入第3天，台南23處主要景點仍出現人潮，觀旅局統計，2天半已超過50萬人，其中市區國華、海安、中正、友愛商圈、...

復電了！小犬颱風釀鹽塵害致嘉縣大停電 餐飲業盼補償

小犬颱風釀罕見鹽塵害，造成嘉義停電戶達4萬3150戶，台電經4天動員253人力搶修，跨區協調支援，今天中午12點縣內通報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。