蔣揚基金會助台南脊髓損傷者 2年來每月贈護理包

噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會關心台南市脊髓損傷者，2021年9月起每月捐贈居家護理包約70件，台南市脊髓損傷者協會今天派員前往感謝愛心讓傷者在復健路上不孤單。

不少民眾利用國慶日連假開心出遊時，今天蔣揚基金會據點鹿野苑志工依舊忙碌，依據清單將尿布、導尿管等各種物資裝入護理包內，準備交給台南市脊髓損傷者協會、台南市南瀛脊髓損傷關懷協會，再分送給有需要的脊髓損傷者，還有一部分會直接郵寄到家住偏遠的脊髓損傷者家中。

台南市脊髓損傷者協會榮譽理事長陳宥蓉與常務監事吳振有今天前往鹿野苑致謝；陳宥蓉表示，脊髓損傷者若是全癱，不是僱外勞照護，就是住在療養院，經濟負擔龐大，蔣揚贈送的每個護理包價值超過新台幣1000元，都是脊髓損傷者最需要的物品，2年來每月不間斷，對許多家庭幫助很大。

蔣揚基金會董事長譚守馨說，蔣揚基金會透過台南市社會局及相關協會，調查脊髓損傷者所需生活物資，再依據個人清單量身打造居家護理包，目前每月約送出70件，每包物資重18公斤左右，每家備置2個外袋輪流更換，物資採購及包裹郵寄費用全由善款支應，盼減輕脊髓損傷者經濟壓力。

譚守馨指出，近年在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，許多弱勢家庭經濟更為窘迫，基金會即使募款困難，也持續照顧弱勢族群，目前基金會缺少志工，希望更多愛心人士加入，也歡迎社會團體資助物資，充實護理包內容，協助將正向溫暖能量傳遞至社會各角落。