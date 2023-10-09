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南市國慶連假2天半旅遊人潮逾20萬 嘗美食愈晚愈熱鬧

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市中西區國華街美食多，許多店家前都見排隊人龍。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區國華街美食多，許多店家前都見排隊人龍。記者鄭惠仁／攝影

雙十連假進入第3天，台南23處主要景點仍出現人潮，觀旅局統計，2天半已超過50萬人，其中市區國華、海安、中正、友愛商圈、安平老街人潮最多，因明天假期結束，今天下午遊客人潮將更多。

台南市政府觀光旅遊局統計，國慶連假旅遊人次累計到第今天早上已逾50萬。市區熱門景點國華海安河樂、小西門、南紡商圈、孔廟與赤崁樓等古蹟園區周邊主要景點人潮逾26萬人次，安平老街與運河碼頭港濱軸帶、新化老街、鹽水老街及菁寮老街逾10萬人到訪。將國慶連假航道延伸到黃金海岸舉辦的海潮市集「One Piece海潮慶典」，2天也有逾8千人次參觀。

台南今天天氣氣朗，但並不炎熱，各景點都吸引人潮，午後許多民眾出門，市區商圈顯得格外熱鬧，許多美食攤位與店家都見排隊人龍，雖然店家忙不過來，但樂在其中。尤其國華街美食多，從刈包、牛肉湯、肉丸、土魠魚羹、春捲到豆花等美食，都見品嘗美食人潮。

老街 美食 台南

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