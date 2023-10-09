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台東市區「國旗沿路丟」惹議 民眾痛批沒水準
國慶日前夕，台東市區民眾發現原本馬路兩側掛好的國旗消失，多面國旗還被人任意丟置在地引起熱議，痛批廠商沒水準，議員黃治維也在臉書發文質疑。縣府解釋，因颱風因素先將國旗撤下，重懸掛時作業方式導致產生不良觀感，發現後立即請廠商更正，目前已無丟棄在地情況。
為迎接國慶日到來，月初台東市區主要街道陸續張掛國旗。颱風過後，民眾發現原本張掛的國旗不見了，沿路都有國旗放在地上，感覺國旗不受尊重，紛紛發文質疑「沿路都有國旗在地上是怎麼回事呢？」、「日光橋上兩旁地上一堆國旗？」，「當初在裝的時候也是先丟地上，廠商很沒水準」。
不只民眾不滿國旗任意丟棄在地，民進黨籍議員黃治維也發文質疑，「國慶日還沒到，原先掛滿的國旗都先收起來了！」，隨文附上國旗任意丟置在地面的照片。
針對外界批評，民政處表示，10月初開始在主要道路及橋梁懸掛國旗，後因小犬颱風將國旗暫時拆除，避免毀損。颱風過後重新懸掛國旗，因廠商裝設方式導致不良觀感，立即通知廠商改善，已無類似情況。
縣府強調，連假期間會將國旗全數重新懸掛，10月10日上午8點將在縣立體育場舉辦國慶升旗典禮，歡迎民眾一起共襄盛舉，歡慶中華民國國慶。
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