蔣揚基金會連年捐客製護理包 減輕脊髓損傷者經濟壓力

噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會2021年起每月捐贈脊髓損傷者居家護理包，依個別患者需求客製化所需物資，連假今天照常分裝後配送台南市脊髓損傷者協會、台南市南瀛脊髓損傷關懷協會，給有需要的損傷者，不曾間斷。

蔣揚基金會見脊髓損傷患者經濟負擔重，兩年前發起捐贈，各地老少志工來幫忙，依清單將尿布、導尿管等各種物資裝入護理包。物資運送台南市兩個協會，住偏遠或不便到協會領取脊髓損傷者郵寄。

社會局前局長陳榮枝表示，基金會每年舉辦佛祖請吃飯活動，除街友也邀脊髓損傷者與腦麻患者參與。當時洛本天津仁波切看到許多年輕人因車禍或意外癱瘓，身體受損無法自理失去工作，復健路漫長，醫療費龐大負擔幾乎拖垮整個家庭，相當不忍，指示基金會與社會局研議希望提供實質幫助。

南市脊髓損傷者協會榮譽理事長陳宥蓉、常務監事吳振有今到場感謝基金會創辦人洛本天津仁波切、董事長譚守馨與志工「以愛抒解弱勢經濟壓力，讓他們在復健路上不孤單」，

譚守馨說，基金會依個人清單製作居家護理包，脊髓損傷者協會35件及郵寄21件，南瀛脊髓損傷關懷協會14件，每包物資重達18公斤左右，每家備置2個外袋每月輪流更換，物資及包裹郵寄全由「佛祖請吃飯」節餘款及噶居寺募款支應，減輕弱勢經濟壓力。目前基金會缺志工，歡迎愛心人士加入，也歡迎社會團體資助物資共襄盛舉擴大護理包內容。