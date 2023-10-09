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復電了！小犬颱風釀鹽塵害致嘉縣大停電 餐飲業盼補償

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
小犬颱風釀鹽塵害，台電人員今早持續強修，嘉義縣復電中午終於完成。記者呂慧瑜／攝影
小犬颱風釀鹽塵害，台電人員今早持續強修，嘉義縣復電中午終於完成。記者呂慧瑜／攝影

小犬颱風釀罕見鹽塵害，造成嘉義停電戶達4萬3150戶，台電經4天動員253人力搶修，跨區協調支援，今天中午12點縣內通報且登錄民生用電戶，已搶修復電完成；停電影響沿海業者國慶連假做生意，嘉縣部分海鮮餐廳甚至讓客人摸黑用餐，盼台電補償。

小犬颱風造成嘉義縣嚴重停電，累計停電戶數逾4萬戶，經台電總動員並跨區調人力支援、日夜搶修，今中午終於全數復電；這次鹽塵害停電影響，主集中朴子市、東石鄉、布袋鎮、六腳鄉及義竹鄉等地區。

停電也造成國慶連假餐廳業者受影響，嘉縣布袋魅力商圈理事長游志豪表示，前晚用餐尖峰時段突停電近40分鐘，趕緊拿蠟燭點亮燭光讓客人用餐，之後餐廳無法供餐，客人不滿，餐廳冷氣、電視也因跳電燒毀，初估損失10餘萬元，盼台電能針對嚴重停電補償。

台電嘉義區處表示，已將民眾有通報之停電區域完成復電，倘有尚未收到停電通報之零星用戶停電，可能是位於巷弄內、沿海或山區偏遠地區等線路末端零星用戶，台電獲報將立即前往復電，請耐心等候。

台電指出，公告已復電地區，仍有個別用戶未來電情形，請利用台電1911客服專線，告知停電住址及聯絡方式，以利台電搶修人員復電，也提醒民眾，看到電線掉落或出現外露狀況，立即通知台電處理，千萬不要撿拾或碰觸，避免釀觸電意外。

小犬颱風釀鹽塵害，台電人員今早持續強修，嘉義縣復電中午終於完成。記者呂慧瑜／攝影
小犬颱風釀鹽塵害，台電人員今早持續強修，嘉義縣復電中午終於完成。記者呂慧瑜／攝影

停電 台電

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