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北港老塗獅「白鶴獅陣」躍國慶舞台 9歲雙胞胎將演出小白鶴

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
傳承超過一甲子的北港老塗獅「白鶴獅陣」是國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」中陣容最龐大耀眼的獅陣，今年首度獲邀參與雙十國慶演出。圖／雲林縣政府提供
傳承超過一甲子的北港老塗獅「白鶴獅陣」是國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」中陣容最龐大耀眼的獅陣，今年首度獲邀參與雙十國慶演出。圖／雲林縣政府提供

「白鶴獅陣」是雲林縣傳統表演藝術，傳承超過一甲子的北港老塗獅「白鶴獅陣」是國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」中陣容最龐大耀眼的獅陣，今年首度獲邀參與雙十國慶演出，國慶演出中將由一對9歲雙胞胎兄弟鄭棋宸、鄭翔宸主演小白鶴，精彩可期，朝天宮今贈匾「鶴獅耀揚」給北港老老塗獅陣，表達祝賀之意。

北港老塗獅「白鶴獅陣」，是目前雲林保留最完整，也是國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」中陣容最龐大耀眼的獅陣，在2019年登錄為雲林縣傳統表演藝術，保存者「雲林縣老塗獅藝陣文化發展協會」，該會創立於1960年，現任會長為藝師黃厚銘。

雲林縣長張麗善說，黃厚銘不僅充分掌握白鶴獅製作技術，更熟悉相關知識與執行技巧，且積極培育後進及技藝傳承，今年2月通過登錄「白鶴獅製作技術」為雲林縣文化資產保存技術，並認定黃厚銘藝師為保存者，這次「白鶴獅陣」代表雲林縣傳統表演藝術第一次登上國慶舞台，讓國人欣賞雲林的文化底蘊，值得肯定。

朝天宮董事長蔡咏锝表示，北港老塗獅是目前雲林最活耀的獅陣，每年參與北港朝天宮北港迎媽祖的傳統獅陣，表現亮眼，今年受邀登上國慶舞台，真的是「藝陣之光」，他代表北港朝天宮致贈「鶴獅耀揚」匾額，傳達祝賀與讚賞。

黃厚銘表示，白鶴獅陣首度到國慶大會演出，展現傳統台灣獅的力與美，演出中一對小白鶴是由一對9歲雙胞胎兄弟鄭棋宸、鄭翔宸主演，兄弟倆是老塗獅第四代徒弟，從1歲開始，跟著父母參與老塗獅出陣與北港迎媽祖遶境演出，如今學習白鶴獅陣、兵器對練以及刣獅，功夫到位不馬虎。

北港老塗獅白鶴獅陣以金黃色傳統台灣獅為基礎，其中獅鬼逗趣與獅陣互動，讓整體更加生動活潑，縣府文化觀光處長陳璧君表示，黃厚銘每年培訓年輕學子傳統技藝，讓白鶴獅陣可持續傳承，更透過各式活動來推廣「白鶴獅陣」，實為雲林榮耀。

傳承超過一甲子的北港老塗獅「白鶴獅陣」是國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」中陣容最龐大耀眼的獅陣，今年首度獲邀參與雙十國慶演出。圖／雲林縣政府提供
傳承超過一甲子的北港老塗獅「白鶴獅陣」是國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」中陣容最龐大耀眼的獅陣，今年首度獲邀參與雙十國慶演出。圖／雲林縣政府提供

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