台灣布袋戲匈牙利劇院展風華 三大偶戲同台展演成亮點

前進匈牙利宣傳台灣布袋戲文化，台灣掌中戲、金光戲與電視精工布袋戲，三大團破天荒昨天於匈牙利時間6日下午在當地佩奇寶貝多偶劇院首次集合於同一個戲台呈現演出，公演台灣布袋戲百年的「變」與「化」，由台灣華語文學校辦兩場布袋戲工作坊皆爆滿。

嘉義三昧堂精工布袋戲、彰化光興閣金光布袋戲、雲林新興閣掌中劇、集藝坊掌中劇與旅法布袋戲藝師楊輝，在匈牙利佩奇寶貝多偶劇院首聚展演，將台灣布袋戲演進分傳統掌中戲、金光布袋戲與電視布袋戲三個時期演出。

新興閣掌中劇團鍾任樑、陳國軿與集藝坊黃僑偉兩位團長擔綱，表演掌中劇的布袋戲偶小生開合紙扇，小旦梳頭髮等細膩動作；旅法藝師楊輝則表演武生耍鐵棒特技；光興閣林宏憲帶來台灣金光布袋戲，三昧堂王文志演出俠客抽刀拔劍與砍樹等俐落動作，放出神龍與魔王決鬥，與匈牙利民眾互動。

光興閣團長林宏憲說，在台灣要把這幾個劇團合在一起演出，幾乎是不可能，這回為台灣宣傳布袋戲文化，三大團破天荒達成難得的首次合作。三昧堂團長嚴仁鴻表示，羨場原只開放10名，因反應太熱烈，最後全場近200名觀眾幾乎全上台，也驚嘆台灣戲偶的做工精緻。新興閣鍾任樑團長表示，許多匈牙利人看完表演後，跟他說從沒有看過這麼生動的偶戲，希望有機會到台灣看更多布袋戲的演出。

在匈牙利推動繁體中文教學多年的台灣華語文學校校長李怡瑩，她說，匈牙利華文學校多以簡體字為主，多年來她努力推行繁體華文教學，常需辦台灣文化相關活動，這次兩場工作坊報名人數出乎意料的踴躍，參加的學員反應熱烈甚至都捨不得回家。