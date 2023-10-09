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歸仁五岔路口險象環生 用路人：不知該看哪個紅綠燈走

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
台南歸仁凱旋路三段、六甲三街及六甲三街146巷為五岔口，民眾反映146巷出口沒有相關交通號誌，每當走到路口要通行，都要左右反覆看好幾次才敢通行。記者李文德／攝影
台南歸仁凱旋路三段、六甲三街及六甲三街146巷為五岔口，民眾反映146巷出口沒有相關交通號誌，每當走到路口要通行，都要左右反覆看好幾次才敢通行。記者李文德／攝影

台南歸仁凱旋路三段、六甲三街及六甲三街146巷路口不對稱五岔路口，民眾反應該路口特別是要從146巷口出去時，因沒有交通號誌，不知道該如何駛出。更有民眾表示，親人曾在這路口發生車禍，相當危險。議員郭鴻儀表示，此段路口結構非常危險，建議市府是否能夠設置交通號誌燈等，確保道路安全。市府交通局表示，已重新規畫相關設施，目近期將會施工。

此處路口連結通往歸仁、仁德市區，附近更有台39線，可謂交通要道。不過民眾發現，這條四岔路口不是那麼好走。特別是146巷路口，並沒有明確的交通號誌，時常讓居民苦惱，該怎麼通行。

六甲里鄰長鄭勝雄表示，每當在146巷路口時都要相當小心，都要反覆左右看好幾次，確認凱旋路三段，六甲三街沒有來車才敢通行，特別是路口又沒有紅綠燈，都很擔心萬一從側身被撞，後果不堪設想；有在地居民也表示，自己的親人曾經在這路口發生意外，也是因為不知道該看哪個交通號誌，覺得沒問題才騎車出去，殊不知意外就發生了。

台南市議員郭鴻儀表示，行車安全與用路人安全為要，此段路口分為五岔路，這種道路結構非常危險。特別是六甲三街146巷這條道路，從歸仁到新田工業區上班的居民時常都會走這條便道通行，建議市府是否能夠設置交通號誌燈、行穿線、停止線等，確保道路安全。

市府交通局表示，經過交通流量及交通特性等評估後，已經重新規畫相關的交通號誌設置，目前已完成設計，近期將會辦理施工。

此段路口分為五岔路，特別是六甲三街146巷，多為歸仁民眾前往新田工業區上班的便道，市議員郭鴻儀建議市府是否能夠設置交通設施。記者李文德／攝影
此段路口分為五岔路，特別是六甲三街146巷，多為歸仁民眾前往新田工業區上班的便道，市議員郭鴻儀建議市府是否能夠設置交通設施。記者李文德／攝影
歸仁六甲三街146巷出口無交通號誌，通行駕駛都要小心應對，以免發生意外。記者李文德／攝影
歸仁六甲三街146巷出口無交通號誌，通行駕駛都要小心應對，以免發生意外。記者李文德／攝影
台南歸仁凱旋路三段、六甲三街及六甲三街146巷路口不對稱五岔路口，民眾反應該路口特別是要從146巷口出去時，因沒有交通號誌，不知道該如何駛出。記者李文德／攝影
台南歸仁凱旋路三段、六甲三街及六甲三街146巷路口不對稱五岔路口，民眾反應該路口特別是要從146巷口出去時，因沒有交通號誌，不知道該如何駛出。記者李文德／攝影

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