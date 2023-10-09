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白沙屯媽祖到雲林台西 鑾轎突停逾5分鐘為遲緩兒賜福

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
白沙屯拱天宮媽祖鑾轎首次進入台西市區，並為一名發展遲緩兒賜福。記者陳雅玲／攝影
白沙屯拱天宮媽祖鑾轎首次進入台西市區，並為一名發展遲緩兒賜福。記者陳雅玲／攝影

白沙屯拱天宮媽祖今天上午到雲林口湖、台西賜福，台西鄉民盛情迎接，鑽轎腳隊伍綿延不絕，途中媽祖鑾轎停下數分鐘為一名發展遲緩兒賜福，媽媽感謝媽祖婆賜福，希望有一天能聽到孩子叫「媽媽」。

黃小姐住在台中，娘家在雲林台西，得知白沙屯媽祖首度到台西賜福，帶著今年六歲發展遲緩的兒子趕回娘家，在鑽轎腳隊伍中虔誠祈求媽祖賜福。

媽祖鑾轎為此突然停下，全場為之肅靜，媽祖鑾轎停下超過5分鐘，為6歲弟弟賜福後才繼續前行，在場民眾感動不已。

黃小姐表示，兒子今年已經六歲，因不明原因發展遲緩，就像一個「大娃娃」，葉無法開口說話，每年白沙屯媽祖遶境，她都會帶著孩子跟走一段，今天特別回娘家，希望能獲得媽祖賜福。

黃小姐說，她很感謝媽祖婆賜福，現場許多信眾都給予關懷，只希望「有一天聽到孩子叫聲媽媽就很高興了」。

白沙屯拱天宮媽祖鑾轎首次進入台西市區，安西府廣場前有近30棚布袋戲迎接。記者陳雅玲／攝影
白沙屯拱天宮媽祖鑾轎首次進入台西市區，安西府廣場前有近30棚布袋戲迎接。記者陳雅玲／攝影
白沙屯拱天宮媽祖鑾轎首次進入台西市區，並為一名發展遲緩兒賜福。記者陳雅玲／攝影
白沙屯拱天宮媽祖鑾轎首次進入台西市區，並為一名發展遲緩兒賜福。記者陳雅玲／攝影
白沙屯拱天宮媽祖鑾轎首次進入台西市區，安西府不僅擺宴，廣場前有近30棚布袋戲迎接。記者陳雅玲／攝影
白沙屯拱天宮媽祖鑾轎首次進入台西市區，安西府不僅擺宴，廣場前有近30棚布袋戲迎接。記者陳雅玲／攝影

白沙屯媽祖

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