白沙屯媽祖到雲林台西 鑾轎突停逾5分鐘為遲緩兒賜福

白沙屯拱天宮媽祖今天上午到雲林口湖、台西賜福，台西鄉民盛情迎接，鑽轎腳隊伍綿延不絕，途中媽祖鑾轎停下數分鐘為一名發展遲緩兒賜福，媽媽感謝媽祖婆賜福，希望有一天能聽到孩子叫「媽媽」。

黃小姐住在台中，娘家在雲林台西，得知白沙屯媽祖首度到台西賜福，帶著今年六歲發展遲緩的兒子趕回娘家，在鑽轎腳隊伍中虔誠祈求媽祖賜福。

媽祖鑾轎為此突然停下，全場為之肅靜，媽祖鑾轎停下超過5分鐘，為6歲弟弟賜福後才繼續前行，在場民眾感動不已。

黃小姐表示，兒子今年已經六歲，因不明原因發展遲緩，就像一個「大娃娃」，葉無法開口說話，每年白沙屯媽祖遶境，她都會帶著孩子跟走一段，今天特別回娘家，希望能獲得媽祖賜福。