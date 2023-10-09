新加坡「廚界教父」來台南廚藝交流 體驗澎派台南早餐

新加坡「廚界教父」黃清標應台南市長黃偉哲邀請來訪，觀光旅遊局特別舉辦「新加坡黃清標廚藝大師&台南名主廚-新菜&台菜」交流會，與在地的阿霞飯店、東香台菜海味料理、筑馨居及台南各大飯店主廚廚藝交流，並享用豐富澎派的台南早餐。黃偉哲除了感謝黃清標撥冗來台南，並期待促進台南美食站上世界舞台發光發熱。

黃偉哲表示，黃清標在新加坡素有「廚界教父」之稱，擅長湘、川、粵等菜系，年輕時從台灣被延攬至新加坡掌廚，開啟了輝煌的廚藝之路。這次好不容易邀請到大師來訪，一定要將台南美食之都的精華，讓大師帶回去推廣給更多星國朋友，期盼更多人來台南旅遊、品嘗美食。

黃偉哲說，黃清標分享積50年的廚藝經驗，許多在地主廚與飯店代表也在百忙之中與會交流；明年適逢台南400，期盼有更多國際旅客前來品味台南細緻的美食與文化，也相信黃清標大師一定是重要推手與牽線人。

觀光旅遊局表示，這次的名廚交流會邀請在地主廚準備澎派台南早餐款待，有東香台菜海味料理蔡瑞成總鋪師現煮的「海鮮粥」、筑馨居周榮棠主廚的「手工古早味豆花」、阿霞飯店主廚吳健豪的「鮮切台南水果」，大鋤花間咖啡生態農場郭雅聰「現沖東山咖啡」，另外還有特色「關廟肉粿」。